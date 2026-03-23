Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении к тренерству.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос возможном возвращении к тренерской деятельности.
«Переговоры веду всегда», – сказал Роман Ротенберг.
Ротенберг тренировал СКА с января 2022 года по июнь 2025 года. На данный момент он также входит в совет директоров «Динамо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Руководители клубов: - Пошел вон, не звони сюда больше
Ротенберг журналистам: - Переговоры веду всегда
Ротенберг: - Не могу сейчас разговаривать, т.к. постоянно веду переговоры о возвращение к тренерской деятельности.
Рандомный менеджер клуба КХЛ: - Ты же сам мне позвонил.
Ротенберг: - Ничего не слышно из-за постоянных переговоров. Всё, пока.