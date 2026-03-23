Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»

Крикунов о 1000 голов Овечкина: до Гретцки уже не дотянуться.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).

40-летний капитан «Вашингтона » забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Великий игрок и великий результат. Только Гретцки и Овечкин, других таких нет. Для нашего хоккея здорово, что Саша снова на вершине.

До Гретцки уже не дотянуться, потому что он, видимо, закончит в НХЛ после этого сезона. Если бы «Вашингтон» хорошо играл в плей-офф, то был бы шанс.

Но Овечкин целый год устанавливает рекорды», – сказал Крикунов.

Российскому форварду принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярках – 923.

