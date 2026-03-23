  Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил готовность команды к Кубку Гагарина.

Ярославцы попытаются защитить титул, завоеванный в прошлом сезоне. В минувшей регулярке FONBET КХЛ команда заняла первое место в Западной конференции.

– Как оцените готовность «Локомотива» к плей-офф? Что по состоянию здоровья Егора Сурина?

– В команде все здоровы, это очень хорошо. Не сможет сыграть только Никита Черепанов, поскольку он дисквалифицирован.

– Почему Александр Полунин, Александр Волков и Денис Алексеев не принимают участие в ледовой тренировке?

– Они будут кататься после. Сейчас мы проведем собрание, затем они выйдут на лед. Эти ребята останутся в запасе на первый матч со «Спартаком».

– Есть ли моменты, которые тревожат вас перед серией со «Спартаком»?

– Мы с августа готовились к плей-офф. Если у тебя в команде что-то не так перед решающими матчами, то ты не должен находиться в хоккее. Любой мальчишка в России из тех, кто занимается хоккеем, мечтает выиграть Кубок Гагарина. Наша команда будет бороться на трофей.

– Значит ли что-то, что вы выиграли все матчи у «Спартака» в регулярке?

– Абсолютно ничего не значит. Все начинается с нуля.

– За счет чего «Локомотиву» удастся провести хороший плей-офф?

– Нужно идти шаг за шагом, нельзя одержать четыре победы за один матч. Нам нужно выиграть четыре раза по четыре матча. Если в плей-офф случается плохой день, то нужно перезагрузиться и настроиться заново. Только так можно достичь успеха.

– «Локомотив» похож на «Авангард», с которым вы выигрывали Кубок Гагарина?

– Эти команды точно разные, но миссия остается той же. На самом деле, я думал, что закончил тренировать, однако мне позвонил Юрий Яковлев (президент «Локомотива» – Спортс’‘). Я принял этот вызов. Выиграть кубок – это одно, повторить – это другое. Каждая команда настраивается на нас по-особенному. Поэтому у нас особая миссия, мы надеемся ее успешно завершить.

– Вы выиграли много кубков. У вас есть мандраж перед новым плей-офф?

– Нервы давно ушли. Я уже слишком старый, чтобы нервничать, – сказал Хартли.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
1 комментарий
Дедушка старый, ему всё равно.

А 4-ое звено завтра значит будет Никулин - Красковский - Николаев.
