Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).
40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).
«До рекорда Уэйна Гретцки осталось не так много, 16 шайб. Саше надо достойно завершить концовку сезона и думать, что делать дальше. В любом случае все будет зависеть от его решения.
Естественно, все болельщики в мире ждут, что Саша решится пойти за рекордом Гретцки. На этом и построен спорт, есть цели, есть задачи и есть внимание всего мира к этому. Но все зависит от человека, который должен покорить эту последнюю вершину. Если Саша побьет достижение Гретцки, то это точно будет рекорд на века.
Саша уже сделал то, что казалось невозможным, и новый рекорд сейчас рядом с ним. Такая цель – это то, ради чего человек живет и занимается своим делом. И если у Саши есть такая возможность, то, значит, надо попробовать. Это мое мнение», – сказал Фетисов.
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
Вот это мотивация на исключительное достижение... Будет очень странно если Саня это проигнорирует. Это не в его духе. Россия никуда не денется, а рекорды надо ставить когда есть возможность
Всем и всё доказал. Главный рекорд в своей карьере он уже побил.