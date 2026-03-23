  • Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»

Фетисов об Овечкине: до Гретцки не так много – 16 шайб.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

«До рекорда Уэйна Гретцки осталось не так много, 16 шайб. Саше надо достойно завершить концовку сезона и думать, что делать дальше. В любом случае все будет зависеть от его решения.

Естественно, все болельщики в мире ждут, что Саша решится пойти за рекордом Гретцки. На этом и построен спорт, есть цели, есть задачи и есть внимание всего мира к этому. Но все зависит от человека, который должен покорить эту последнюю вершину. Если Саша побьет достижение Гретцки, то это точно будет рекорд на века.

Саша уже сделал то, что казалось невозможным, и новый рекорд сейчас рядом с ним. Такая цель – это то, ради чего человек живет и занимается своим делом. И если у Саши есть такая возможность, то, значит, надо попробовать. Это мое мнение», – сказал Фетисов.

Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»

Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
А надо ли это самому Овечкину?
Рекорд на века … Век в хоккее не долгий
А рекорд грецки что век держался?! Ох уж эти фетисовы
Сане на пару сезонов продлиться и доковырять-таки штучку в регулярке..
Вот это мотивация на исключительное достижение... Будет очень странно если Саня это проигнорирует. Это не в его духе. Россия никуда не денется, а рекорды надо ставить когда есть возможность
Ови уже легенда мирового хоккея!
Всем и всё доказал. Главный рекорд в своей карьере он уже побил.
Рекорд Гретцки в РС Саша уже побил, до рекорда в ПО не дотянуться. Складывать шайбы в РС и ПО нелепая чушь, которую придумали наши патриоты.
