Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что форвард бело-голубых Максим Комтуа готов сыграть в первом матче плей-офф против минского «Динамо».
27-летний канадец не играл с 4 марта из-за травмы. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах при полезности «минус 12».
«Макс готов и завтра будет участвовать. Егор Римашевский завтра вряд ли сыграет, но в серии на него мы рассчитываем.
Будем надеяться, что все болячки у нас зажили, и постараемся навязать сопернику плотную игру», – сказал Козлов.
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
Удачи тебе Макс и родному Динамо!
Хотелось бы надеяться, что навяжут, но терзают смутные сомнения...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем