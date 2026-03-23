Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы

Форвард «Динамо» Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск.

Главный тренер «Динамо » Вячеслав Козлов заявил, что форвард бело-голубых Максим Комтуа готов сыграть в первом матче плей-офф против минского «Динамо».

27-летний канадец не играл с 4 марта из-за травмы. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах при полезности «минус 12».

«Макс готов и завтра будет участвовать. Егор Римашевский завтра вряд ли сыграет, но в серии на него мы рассчитываем.

Будем надеяться, что все болячки у нас зажили, и постараемся навязать сопернику плотную игру», – сказал Козлов.

