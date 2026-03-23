Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты минувшей регулярки FONBET КХЛ.
«Это был один из самых скучных чемпионатов в истории КХЛ. Прежде всего потому, что он не решил главной задачи, ради которой и крутят этот 68-матчевый марафон – не подарил болельщикам борьбы за 16 кубковых путевок.
Ладно, Западная конференция, в ней у нас конкуренции за плей-офф регулярно не получается. Но в этом году рухнул и Восток – ноль кубковой интриги, начиная с нового года.
У нас есть сомнительная мода постоянно сравнивать себя с НХЛ. Так вот там каждый год – мясорубка в борьбе за последние кубковые путевки, претендентов – три-четыре на место. Мы любим свысока смотреть на европейские чемпионаты, но и там нулевой конкуренции в борьбе за плей-офф нет.
А в нашей «прорывной» лиге все обладатели кубковых путевок, по сути, стали известны еще в январе. Более того, 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина был готов назвать еще осенью – максимум с одной ошибкой.
И это не просто нулевой конкурс в борьбе за плей-офф. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея», – сказал Плющев.
Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»
к чему были эти потуги ???