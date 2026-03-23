  • Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»

Плющев о регулярке КХЛ: одна из самых скучных в истории лиги.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты минувшей регулярки FONBET КХЛ.

«Это был один из самых скучных чемпионатов в истории КХЛ. Прежде всего потому, что он не решил главной задачи, ради которой и крутят этот 68-матчевый марафон – не подарил болельщикам борьбы за 16 кубковых путевок.

Ладно, Западная конференция, в ней у нас конкуренции за плей-офф регулярно не получается. Но в этом году рухнул и Восток – ноль кубковой интриги, начиная с нового года.

У нас есть сомнительная мода постоянно сравнивать себя с НХЛ. Так вот там каждый год – мясорубка в борьбе за последние кубковые путевки, претендентов – три-четыре на место. Мы любим свысока смотреть на европейские чемпионаты, но и там нулевой конкуренции в борьбе за плей-офф нет.

А в нашей «прорывной» лиге все обладатели кубковых путевок, по сути, стали известны еще в январе. Более того, 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина был готов назвать еще осенью – максимум с одной ошибкой.

И это не просто нулевой конкурс в борьбе за плей-офф. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея», – сказал Плющев.

Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»

А мне кажется интрига была, Салават с последнего места забрался на 5, Сибирь сменив двух тренеров всё-таки залетела в ПО, СКА и ЦСКА не в лидерах а всего лишь на 4, 5 месте, Северсталь добралась до 3 места в конференции, а Динамо Минск на 2. По мне так дед другой хоккей смотрел или вообще не смотрел, а в интервью обошелся общими фразами.
А мне кажется интрига была, Салават с последнего места забрался на 5, Сибирь сменив двух тренеров всё-таки залетела в ПО, СКА и ЦСКА не в лидерах а всего лишь на 4, 5 месте, Северсталь добралась до 3 места в конференции, а Динамо Минск на 2. По мне так дед другой хоккей смотрел или вообще не смотрел, а в интервью обошелся общими фразами.
салават вылетает как и сибирь сразу....
к чему были эти потуги ???
салават вылетает как и сибирь сразу.... к чему были эти потуги ???
Зря вы так недооценивает Сибирь) как и СЮ
Это получается, что в советское время у нас чемпионат был вообще на дне? Ай-яй-яй!
Это получается, что в советское время у нас чемпионат был вообще на дне? Ай-яй-яй!
там система была другая...но тогда был спортивный принцип обмена между лигами да и игроки из команды в команду как кузнечики не скакали многие по 8-10 сезонов играли в одной команде
А когда была интрига? Одни и те же клубы в плей-офф. Сейчас просто клубов меньше стало.
Имя, сестра, имя,). Кто виноват? Сказал А, скажи и Б. Может хотя бы на букву М. Морозов вот чем в лиге занимается, кроме того, что исполняет роль болванчика?
Интересно на чьи деньги Ларин из года в год через своих аватаров КХЛ дерьмом поливает
А что, раньше интрига была? Разве что немного и до определенного момента
Ахаха, а офигеть сколько интриг было во времена доминирования СКА и ЦСКА🤣🤣🤣. Сейчас третий год одни из самых интересных регулярок.
Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»
сегодня, 07:50
Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «Дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная. В остальных парах все логично просчитывается»
21 марта, 15:29
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
23 минуты назад
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
37 минут назадLive
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
42 минуты назад
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
55 минут назад
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
сегодня, 12:30
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
сегодня, 12:17
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
сегодня, 12:06
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
сегодня, 11:46
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
8 минут назад
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
