Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»

Плющев о регулярке КХЛ: одна из самых скучных в истории лиги.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты минувшей регулярки FONBET КХЛ.

«Это был один из самых скучных чемпионатов в истории КХЛ. Прежде всего потому, что он не решил главной задачи, ради которой и крутят этот 68-матчевый марафон – не подарил болельщикам борьбы за 16 кубковых путевок.

Ладно, Западная конференция, в ней у нас конкуренции за плей-офф регулярно не получается. Но в этом году рухнул и Восток – ноль кубковой интриги, начиная с нового года.

У нас есть сомнительная мода постоянно сравнивать себя с НХЛ. Так вот там каждый год – мясорубка в борьбе за последние кубковые путевки, претендентов – три-четыре на место. Мы любим свысока смотреть на европейские чемпионаты, но и там нулевой конкуренции в борьбе за плей-офф нет.

А в нашей «прорывной» лиге все обладатели кубковых путевок, по сути, стали известны еще в январе. Более того, 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина был готов назвать еще осенью – максимум с одной ошибкой.

И это не просто нулевой конкурс в борьбе за плей-офф. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея», – сказал Плющев.

