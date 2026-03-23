Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»

Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: никто и никогда его не побьет.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина оценила достижения своего сына Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил 1000-ю шайбу в лиге с учетом плей-офф в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). Овечкину принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярках – 923.

«Конечно же, я позвонила, поздравила его с 1000-й шайбой, мы поговорили, вместе порадовались этому.

Я вернулась в Москву, так как у моего баскетбольного «Динамо» сейчас плей-офф. Но я смотрю все матчи «Вашингтона», радуюсь за своего сына. Он у меня молодец, красавчик.

Думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын.

Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьет достижение моего сына», – сказала Овечкина.

