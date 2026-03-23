  • Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
54

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина оценила достижения своего сына Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в лиге с учетом плей-офф в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). Овечкину принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярках – 923.

«Конечно же, я позвонила, поздравила его с 1000-й шайбой, мы поговорили, вместе порадовались этому.

Я вернулась в Москву, так как у моего баскетбольного «Динамо» сейчас плей-офф. Но я смотрю все матчи «Вашингтона», радуюсь за своего сына. Он у меня молодец, красавчик.

Думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын.

Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьет достижение моего сына», – сказала Овечкина.

Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Все рекорды бьются
Добавят количество игр + родится второй Овечкин и пазл сложится
Ответ вперёд спартак
Рекорд Гретцки по очкам очень и очень вряд ли будет побит, пока НХЛ жива хотя бы в отдалённо приближенном к нынешнему формате
Ответ вперёд спартак
Все рекорды бьются. Кроме тех, которые никто и никогда не побьет.
Не благодарите!
Мама Гретцки тоже верила в "никто и никогда"...
Ответ Data Architector
Комментарий скрыт
Ответ Карпов Стас
Комментарий скрыт
Мне твои проблемы не ведомы...
Так сказала, будто, если другой русский парень побьет рекорд она не будет сильно рада. Так дело в русском парне или собственном сыне? Ответ очевиден. Тогда почему все должны быть рады, если это просто семейное достижение. Сами и радуйтесь от души).
Ответ agentkuper
И сын и русский парень. Есть гордость за кровинушку.
Ответ agentkuper
Она специально для таких, как вы, написала, что рада вдвойне от того, что это ее сын.
А так бы радовалась в одинарном количестве
Ответ AMG88
Ничто не вечно
Ну не знаю... Рекорд Гретцки по очкам кажется вечным. Если только что-то кардинально в правилах не изменят. Если рекорд по голам ещё хоть как-то выглядит достижимым(и то сомнительно), то рекорд по очкам выглядит просто какой-то фантастикой в нынешних реалиях.
Я понимаю материнскую любовь, но такие заявления- это нонсенс
Также ещё каких-то 20 лет назад говорили про рекорд Гретцки
Баскетбол 100 очков за матч уже 60 лет держиться
Мама, замотивируйте сына на еще 77 шайб, народ просит!
Комментарий удален пользователем
Ответ shahmur
Комментарий удален пользователем
Во Львове тоже нынче смотрят хоккей?
Ответ bel01
Там бейсбол популярен, очень помогает сделать хоумран от дома до магазина и обратно и при этом не попасться тцкашникам😂
