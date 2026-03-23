  Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг прокомментировал свою игру за ЦСКА.

29-летний форвард начинал сезон в составе армейцев, набрав 31 очко в 29 матчах. Он больше месяца провел в запасе по решению главного тренера Игоря Никитина, затем его обменяли в клуб из Екатеринбурга. За «Автомобилист» у Спронга 33 (18+15) балла в 23 играх.

– С Никитиным остались нерешенные вопросы?

– Я играл Северной Америке, где хоккей идет в более быстром темпе, там я больше атаковал, был более агрессивным, а затем вынужден был сидеть сложа руки в очень оборонительной системе в ЦСКА. Я решил, что это не очень хорошо для нас обоих.

Вы знаете, Никитин – отличный тренер, его система показывает результаты. И я думаю, что с учетом того, каким игроком я являюсь, у нас с ним просто была не самая удачная связка. Если вы посмотрите на команды, которые он тренировал, то увидите, что у него никогда не было парня, который был бы лучшим бомбардиром лиги.

– Вам дали попрощаться с командой?

– У меня толком не было возможности попрощаться с ребятами. В свой последний день, когда я пошел забирать вещи, то увидел двух-трех парней из команды, которые хотели попрощаться, встретил помощников тренера, простился с ними и с ребятами из персонала. Мы попрощались и с Никитиным, я очень уважаю его как тренера. Даже один из лучших игроков НХЛ Кирилл Капризов некоторое время назад играл в его команде.

Я думаю, мы оба с Никитиным жалеем, что все так вышло и, может, сделали бы все по-другому, но это бизнес. В конце концов, я уважаю Никитина как тренера, но я рад, что все сложилось именно так, – сказал Спронг.

Адекватно и корректно. Если речь не корректировалась, то Спронгу респект, по делу сказано.
Удачи и ЦСКА и второму бомбардиру ЦСКА в регулярке!
Зато в Автомобилисте его ценят, а Спронг отвечает соответствующей игрой! Удачи команде и Дэни в матчах с Уфой!
Ответ Alex.K71
Ну в ЦСКА, не то что не ценили его, просто Спронг -это не про оборону. Я правда не понимаю зачем изначально брали его, ведь знали какого плана игрок.
