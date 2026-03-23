  • Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
17

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал ситуацию с бонусами Владимира Ткачева за выступление в регулярке FONBET КХЛ.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы игрока, ранее заявил, что форвард потерял большую сумму из-за непопадания в заявку на последний матч регулярки КХЛ. Разин выставил на игру с «Локомотивом» (1:4) резервный состав.

Ткачев занял четвертое место в гонке бомбардиров, набрав 71 (13+58) очко. Бонусы полагались за место в топ-3. Он отстал от Алекса Лиможа из «Динамо» Минск на 2 балла.

«Мы обсуждали эту ситуацию с Владимиром. Заранее договорились, что он точно не поедет в Ярославль – туда не отправился весь основной костяк, который будет начинать серию с «Сибирью». С Вовой была проведена психологическая работа, он был к этому готов.

В то же время мы сделали все, чтобы он набирал очки. В Челябинске он играл в двух бригадах большинства, провел много игрового времени. К сожалению, очки не прилипли.

Считаю, что мы, тренерский штаб, сделали все, чтобы Ткачев набрал как можно больше очков. Не знаю, как бы хоккеист Андрей Разин отреагировал на такую ситуацию. В силу своего опыта знаю: деньги приходят и уходят, а эмоции от побед остаются на всю жизнь. То, что Вова не заработал, – у него еще есть время восполнить этот пробел», – сказал Разин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Скрыля
Так для этого и играли молодежью,чтобы на Ткачеве сэкономить
Всё равно в Ярославле не добрал бы этих очков. Раньше надо было думать, отдал первую строчку, кто виноват? Даже в начале сезона сколько выходов один в ноль запорото.
Вся основа таскает баллоны, а он видите ли себе статистику решил понабивать
"...С Вовой была проведена психологическая работа... "
Просто убило 🤣🤣🤣
А кто сказал, что Ткачев набрал бы очки, да еще и не одно, ещё и в игре с Локомотивом на их площадке? Он же не за количество игр бонусы получает. По снайперам Ткачев с 13 шайбами далек от лидеров , а чтобы войти в тройку бомбардиров , надо было 3 очка в этой игре набирать
В прошлом году , Коламбусу , чтобы попасть в плей-офф, надо было выиграть свою последнюю игру, и чтобы Монреаль в последней игре проиграл Каролине. А Каролина бах и выставляет на игру состав из АХЛ, оставив вне заявки всех лидеров. И выиграв свою игру, Коламбусу не хватило одного очка до плей-офф. Так что , если клуб не решает глобальных задач, может сыграть и без лидеров
ой как не красиво. какой позор
