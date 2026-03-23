Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.

– Во‑первых, это действительно очень красивая цифра. Саша сам по себе потрясающий хоккеист. Нам радостно. Он свой же рекорд обновил [по голам в регулярках] и еще больше отдаляет возможность для других этот рекорд побить в будущем. Отдаляет, чтобы совсем было недостижимо. И приближается ко второму рекорду Гретцки. Мы за него болеем.

– Сможет побить абсолютный рекорд Гретцки?

– Мы можем ему это пожелать. Хотелось бы, наверное, но в то же время Гретцки жалко (смеется). Но это спорт. Я думаю, что Гретцки тоже понимает, что повторить это… Я не знаю, через сколько лет и где еще такой хоккеист родится, который мог бы то же самое повторить. На горизонте пока мы не видим, наверное.

Не знаю даже. Это, видимо, старая школа хоккеистов, которые были способны так долго держаться, быть в форме, столько лет играть. Боюсь, что сейчас это все более скоротечно, – сказала Журова.

ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
«Хотелось бы, но Уэйна жалко»...
Лучше бы ей страну нашу было жалко...
Ответ Сергей Круг
Мы свою страну всегда будем жалеть. Ибо родная наша. Ток мы же не беспризорники какие-то? Гордость за страну имеем.
Если только досидеть, если бы не рекорд, то Овечкина бы уже видели в Динамо
Ох, Журова, себя пожалей. Саше - удачи, но паразитирующие на его достижениях, конечно, надоели
Журова себе имя сделала на Овечкине 🤣
Ответ вперёд спартак
Золото на ОИ, Золото, три серебра и бронза на ЧМ, Золото в Херенвене... Вроде и сама не дура.
Интересно, по ситуации в конькобежном спорте спрашивают какого-нибудь депутата-боксёра, или депутата-шахматиста?
Ну, так, Светлана, в добрый путь... сгоняйте по быстрому на одном коньке, утешьте жалеемого)
Давайте не будем гоняться за фейковыми рекордами. Даже на сайте самого НХЛ новый «рекорд» Овечкина где то между прочим. В отличии от фестиваля прошлого года, когда он реально сделал историю.
