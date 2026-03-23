Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой в стихотворной форме поздравил Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.
«Саня!
Весь мир ты снова удивил,
Когда свой тысячный забил,
Рекорд поставив неземной.
Мои аплодисменты. Александр Мостовой», – сказал Мостовой.
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Когда стихи я сочинил
Теперь хожу я сам не свой
Ведь я - поэт! Я Мостовой!
Неземной
Мостовой
С приветом к Вам, Сергей Есенин!
Весь мир ты снова удивил,
Когда свой тысячный забил,
Рекорд поставив неземной.
Красавчик, Саня. Мостовой.
"Я - поэт!
Зовусь я Цветик.
От меня вам всем -
Приветик!"
Сразу видно, что царь - не поэтический человек. Мячом умеет жонглировать, а вот словом - нет.
Овечкин шайбу забивал.
Он в "офисе", не уставая,
На полусогнутых стоял.