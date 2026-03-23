  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой в стихотворной форме поздравил Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

«Саня!

Весь мир ты снова удивил,

Когда свой тысячный забил,

Рекорд поставив неземной.

Мои аплодисменты. Александр Мостовой», – сказал Мостовой.

Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoВашингтон
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто сам себя поздравил 😂
Ответ Штучный
Весь мир я снова удивил
Когда стихи я сочинил
Теперь хожу я сам не свой
Ведь я - поэт! Я Мостовой!
Ответ Штучный
предлагаю сократить до сути:

Неземной
Мостовой
Любите баб на свежем сене
С приветом к Вам, Сергей Есенин!
Ответ Сергей Круг
Не могет такого быть, Мостовой там должен быть.
Ответ old_wolf
Люби Моста на свежем сене?
Не очень складно. , лучше так:

Весь мир ты снова удивил,
Когда свой тысячный забил,
Рекорд поставив неземной.
Красавчик, Саня. Мостовой.
Навеяло:
"Я - поэт!
Зовусь я Цветик.
От меня вам всем -
Приветик!"
В поэзии всё давно придумано. Ямб -- двухстопный, гекзаметр -- русский.
Кто рифмует на глаголы - того в рот #### монголы.

Сразу видно, что царь - не поэтический человек. Мячом умеет жонглировать, а вот словом - нет.
Должен ли сейчас из могилы подняться Пушкин и задать встречный вопрос, почему стихи публикует персонаж, который ямба от хорея отличить не сможет? Не имеет права НЕлитературный человек публиковать стихи
Служил Овечкин хоккеистом,
Овечкин шайбу забивал.
Он в "офисе", не уставая,
На полусогнутых стоял.
«Писать на стенах туалета увы друзья не мудрено… среди Г… на , мы все поэты - среди поэтов мы г…но»
такое ощущение, что царь это перед зеркалом говорил
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Овечкин о том, что футбол сложнее хоккея: «100%. У меня была мечта сыграть за «Динамо». Я вышел, чуть не сдох. На разминке понял, что это вообще не мое»
20 марта, 17:22
Аршавин о «Бостоне»: «Вы как «Спартачок» играете – в одну касашку, чик-чик». Задоров сравнил игру команды с «Челси» Моуринью, Филатов – с «Атлетико» Симеоне
10 марта, 20:59Фото
Артем Дзюба: «Путин – самый известный человек в мире. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»
10 марта, 09:16
Рекомендуем
Главные новости
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
11 минут назад
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
24 минуты назад
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
27 минут назад
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
35 минут назад
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
55 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
сегодня, 11:21
СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года
сегодня, 10:46
Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»
сегодня, 10:36
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
Рекомендуем