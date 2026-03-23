СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года

СКА объявил о расторжении контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон.

31-летний канадец с российским паспортом второй раз покидает клуб из Санкт-Петербурга. Ранее он выступал за армейцев в сезоне-2023/24.

«Спасибо, Брендан!

Хоккейный клуб СКА сообщает о расторжении контракта с Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон. Нападающий вернулся в СКА в ноябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 31 матч и 16 (10+6) очков. Всего в составе петербуржцев хоккеист набрал 20 (12+8) очков в 52 играх.

Армейцы благодарят Лайпсика за игру и желают удачи в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении СКА.

23 марта команда проведет первый матч в серии стартового раунда Кубка Гагарина против ЦСКА .

Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой»