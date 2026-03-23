  • СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года
СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года

СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон.

СКА объявил о расторжении контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон.

31-летний канадец с российским паспортом второй раз покидает клуб из Санкт-Петербурга. Ранее он выступал за армейцев в сезоне-2023/24.

«Спасибо, Брендан!

Хоккейный клуб СКА сообщает о расторжении контракта с Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон. Нападающий вернулся в СКА в ноябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 31 матч и 16 (10+6) очков. Всего в составе петербуржцев хоккеист набрал 20 (12+8) очков в 52 играх.

Армейцы благодарят Лайпсика за игру и желают удачи в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении СКА.

23 марта команда проведет первый матч в серии стартового раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
Я уходиил чтобы возвратиться.
С легами надо что то делать...то капризничают , то играть не хотят , ...на сделку надо их сажать
С легами надо что то делать...то капризничают , то играть не хотят , ...на сделку надо их сажать
Лайпсик играть не хотел?
С легами надо что то делать...то капризничают , то играть не хотят , ...на сделку надо их сажать
Можно вообще делать что угодно: на сделку сажать, на бонусы, на пол оклада, на пониженный оклад... Проблема тут в том, что они просто не приедут, и всё. Ну понятно, что топ-клубы как-то наскребут себе более-менее адекватных игроков в ТОП-6 (хотя нет, не наскребут), но соталоные клубы будут просто играть ВХЛовцами.
Времена такие, легов и так мало, буквально немного европейцев и засилье североамериканцев, которые как кразх по качеству, если их брать много, дают такой же разброс.
Кто опять токсичный ...... Перед плей-офф игроков выгоняют..... Ларионов вообще не может договариваться с игроками. А раньше он не мог этого сделать, а он на Финал Олимпиады летал, некогда было....
Сократить лигу к фигам до 16 команд))))
Я уж было подумал Ларионов уходит 🤣
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
26 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
51 минуту назад
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
сегодня, 11:11
Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»
сегодня, 10:36
сегодня, 10:00
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
сегодня, 09:59
ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»
сегодня, 09:17
Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»
сегодня, 08:53
Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Он будет жалеть, если не побьет его. Ты близок к историческому событию – нельзя упускать шанс»
сегодня, 08:30
«Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313
сегодня, 08:20
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
6 минут назад
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
36 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
