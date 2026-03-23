Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»

Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: лучший хоккеист и наш кумир.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

Овечкину осталось забросить 16 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016). Россиянину принадлежит лучший результат по шайбам в регулярках – 923.

– Обновляет рекорд наш кумир. Для меня он лучший хоккеист современности. Конечно, гордимся, уважаем, любим Александра. Поэтому только уважение.

Может быть, в последнее время не так часто забивает, но одновременно все‑таки тот очередной рекорд, который сегодня установил, это вызывает, конечно, только чувство гордости за нашего соотечественника. Только вперед, Саша.

– Как считаете, нужно ли оставаться еще на один сезон, чтобы побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки?

– Все зависит от того, насколько Александр сам чувствует. Во‑первых, конечно, нужно думать о своем здоровье, о своей семье, о своих планах на будущее.

Александр уже много раз говорил, что планирует закончить карьеру в «Динамо », и потом часть своей жизни посвятить России, академию в России он строит. Поэтому здесь нужно решать, конечно, Александру. Потому что вид спорта не паркетный, сложный и в том числе травматичный. Здесь надо быть аккуратным, думать о здоровье и о своем физическом состоянии.

Мы, конечно, были бы рады его очередным успехам, голам и передачам, но надо думать о том, как ты сам себя ощущаешь. Если силы и здоровье позволяют, контракты, которые клуб предлагает, тебя устраивают, то почему бы нет?

Если какая‑то из этих или других составляющих рекомендует тебе активную спортивную карьеру заканчивать, то, наверное, стоит задуматься, – сказал Свищев.

ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»