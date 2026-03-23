14

Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

Овечкину осталось забросить 16 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016). Россиянину принадлежит лучший результат по шайбам в регулярках – 923.

– Обновляет рекорд наш кумир. Для меня он лучший хоккеист современности. Конечно, гордимся, уважаем, любим Александра. Поэтому только уважение.

Может быть, в последнее время не так часто забивает, но одновременно все‑таки тот очередной рекорд, который сегодня установил, это вызывает, конечно, только чувство гордости за нашего соотечественника. Только вперед, Саша.

– Как считаете, нужно ли оставаться еще на один сезон, чтобы побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки?

– Все зависит от того, насколько Александр сам чувствует. Во‑первых, конечно, нужно думать о своем здоровье, о своей семье, о своих планах на будущее.

Александр уже много раз говорил, что планирует закончить карьеру в «Динамо», и потом часть своей жизни посвятить России, академию в России он строит. Поэтому здесь нужно решать, конечно, Александру. Потому что вид спорта не паркетный, сложный и в том числе травматичный. Здесь надо быть аккуратным, думать о здоровье и о своем физическом состоянии.

Мы, конечно, были бы рады его очередным успехам, голам и передачам, но надо думать о том, как ты сам себя ощущаешь. Если силы и здоровье позволяют, контракты, которые клуб предлагает, тебя устраивают, то почему бы нет?

Если какая‑то из этих или других составляющих рекомендует тебе активную спортивную карьеру заканчивать, то, наверное, стоит задуматься, – сказал Свищев.

ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
О каком рекорде все сокрушаются? По мне, так рекорда сегодня никто не установил. Прлсто поойдена круглая цифра, а рекорд будет через 17 шайб
В книге рекордов Гиннесса много достижений на количество. Кто то может съесть гамбургеров за час больше других, кто то долго простоять в планке.Масса подобных рекордов. Овечкин нашвырял много шайб. Однозначно, молодец. Но гордиться этим людям зачем? Общественной полезности у рекорда Овечкина, как и любого другого подобного рекорда, нет никакой. То, что деятели, подобные Свищеву так наяривают на этот абсолютно бесполезный рекорд, говорит о том, что того, чем действительно стоит гордиться попросту нет.
Ответ agentkuper
Ну об этом рекорде многие услышат и возможно благодаря ему, многие детишки пойдут в спорт, а не пиво пить во дворе.
Ответ -Driver-
Как связано одно с другим? Пить и заниматься друг другу не мешает. И не только пить, к сожалению. Морозов и Кузнецов подтвердят.))
Лучший хоккеист современности это Сид. МакДи, Саня, без обид
Он связь то где нашел, достижения Овечкина в НХЛ и 80 лет хоккея в стране )

Хотя он же депутат, что угодно будет победой
Ответ Брулин
Для него просыпаться депутатом - это уже победа. Всё остальное его не интересует.
Ответ Брулин
😂
Наш кумир? Как они любят говорить за всех.
О, изгой суходрищев вылез.
