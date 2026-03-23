  • СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
16

СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)

СКА расторг контракт с Лайпсиком.

По информации журналиста Sport24 Дмитрия Ерыкалова, СКА расторг контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком.

31-летний канадец с российским паспортом провел 31 матч в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 16 (10+6) очков при полезности «минус 5».

Лайпсик ранее выступал за армейцев в сезоне-2023/24. Тогда он покинул клуб, сыграв в 19 матчах.

23 марта клуб из Санкт-Петербурга проведет первый матч в серии стартового раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
Конфликт с профессором или по игровым моментам? Так здорово начинал в Питере в этом сезоне, потом сдулся
Конфликт с профессором или по игровым моментам? Так здорово начинал в Питере в этом сезоне, потом сдулся
он и в «Сибири» здорово начинал, а потом сдулся. Как говорится: «впрочем, ничего нового».
он и в «Сибири» здорово начинал, а потом сдулся. Как говорится: «впрочем, ничего нового».
в автомобилисте такая же шняга. он похоже подписку отрабатывает, а потом на все забивает.
Не бойсь Ларионову младшему на тренировке фофан отвесил
В Шанхай в следующем сезоне поедет
В Шанхай в следующем сезоне поедет
Час езды буквально
раненько что-то...а мог бы и расторгнуть контракт после первого периода...от гениального ларионова все бегут
Интересно, а в чем суть расторжения за 2 месяца до окончания сезона? От травм ни кто не застрахован. Запас скамейки лишнем не бывает
Дисциплина.
Ну, понятно... Игорек-jr излечился, надо сынуле место в составе обеспечить. Пройдут ЦСКА или нет - ХЗ, а вот копеечка лишняя родной кровиночке не помешает. Что сказать - заботливый и любящий отец, прекрасный семьянин, пример для подражания. Я догадывался о чем-то подобном, правда, думал, что попрут Воробьева.
Ларионов о 5:1 с «Шанхаем»: «В Петербурге один хозяин – СКА. Пропустили первыми, что немножко взбодрило нас. Рад, что не свалились в сумбурность, забили хорошие голы и довели матч до победы»
20 марта, 20:44
Лайпсик назвал топ-3 мест в Петербурге: «Первое – баня, мое любимое времяпрепровождение в России. Также отмечу Эрмитаж и Петропавловскую крепость»
30 декабря 2025, 14:08
Лайпсик о паспорте РФ: «Я не пожалел, недостатков нет. Я наполовину русский, Санкт-Петербург – лучший город России»
29 декабря 2025, 11:18
СКА расторг контракт с Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»: «Никто игрока не выкидывал из команды. Он уже не мог играть, мыслями был с семьей»
