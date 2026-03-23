СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)

СКА расторг контракт с Лайпсиком.

По информации журналиста Sport24 Дмитрия Ерыкалова, СКА расторг контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком .

31-летний канадец с российским паспортом провел 31 матч в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 16 (10+6) очков при полезности «минус 5».

Лайпсик ранее выступал за армейцев в сезоне-2023/24. Тогда он покинул клуб, сыграв в 19 матчах.

23 марта клуб из Санкт-Петербурга проведет первый матч в серии стартового раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

