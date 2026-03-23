СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
СКА расторг контракт с Лайпсиком.
По информации журналиста Sport24 Дмитрия Ерыкалова, СКА расторг контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком.
31-летний канадец с российским паспортом провел 31 матч в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 16 (10+6) очков при полезности «минус 5».
Лайпсик ранее выступал за армейцев в сезоне-2023/24. Тогда он покинул клуб, сыграв в 19 матчах.
23 марта клуб из Санкт-Петербурга проведет первый матч в серии стартового раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
16 комментариев
Конфликт с профессором или по игровым моментам? Так здорово начинал в Питере в этом сезоне, потом сдулся
Конфликт с профессором или по игровым моментам? Так здорово начинал в Питере в этом сезоне, потом сдулся
он и в «Сибири» здорово начинал, а потом сдулся. Как говорится: «впрочем, ничего нового».
он и в «Сибири» здорово начинал, а потом сдулся. Как говорится: «впрочем, ничего нового».
в автомобилисте такая же шняга. он похоже подписку отрабатывает, а потом на все забивает.
Не бойсь Ларионову младшему на тренировке фофан отвесил
В Шанхай в следующем сезоне поедет
В Шанхай в следующем сезоне поедет
Час езды буквально
раненько что-то...а мог бы и расторгнуть контракт после первого периода...от гениального ларионова все бегут
Интересно, а в чем суть расторжения за 2 месяца до окончания сезона? От травм ни кто не застрахован. Запас скамейки лишнем не бывает
Не удивлён. 😐
Ой!)))
Дисциплина.
Ну, понятно... Игорек-jr излечился, надо сынуле место в составе обеспечить. Пройдут ЦСКА или нет - ХЗ, а вот копеечка лишняя родной кровиночке не помешает. Что сказать - заботливый и любящий отец, прекрасный семьянин, пример для подражания. Я догадывался о чем-то подобном, правда, думал, что попрут Воробьева.
