  • Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»

Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: буду переживать за Нидерланды.

Форвард «Автомобилиста» Дэниэл Спронг заявил, что будет болеть за Нидерланды на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

29-летний хоккеист родился в Амстердаме, но большую часть карьеры провел в Северной Америке. Он ни разу не играл за сборную Нидерландов.

– Следите за нидерландским спортом? В частности, за футбольной сборной?

– С нетерпением жду возможности увидеть их на чемпионате мира этим летом в Северной Америке. Я пойду на игру с друзьями, обязательно буду весь в оранжевом.

К сожалению, приезжаю в Нидерланды примерно раз в два года, чтобы повидать семью. Конечно, непросто жить по хоккейному графику. У нас иногда бывает очень короткое лето, быстро начинается предсезонка и может не остаться времени на встречу с родными.

Кстати, моя бабушка в этом году сама приезжала в Россию, так что была возможность увидеться. У нее даже получилось посмотреть три‑четыре моих матча. Конечно, мне было очень приятно. Я горжусь тем, откуда я родом, тем, что считаю своим домом. Всегда буду гордиться корнями и переживать за Нидерланды, в том числе и в спорте.

– Вашей бабушке понравилось в России?

– Конечно! Она была счастлива, когда нам удалось увидеться, а бабушка смогла посмотреть, как я играю в хоккей. Это были прекрасные две недели. Я наслаждался этим временем, – сказал Спронг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Индивидуальность должна служить интересам команды, а не быть её рабом... Думаю, с этим связано преображение Даниэля в Авто... Тренерский штаб нашел ему роль и подходящих партнеров.
Так сыграй в Д1Б за Нидерланды, в чем проблема?
Желаю его сборной стать неожиданным чемпионом мира!
