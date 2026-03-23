Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что НХЛ, АХЛ и канадские юниорские лиги (CHL) близки к новому трехстороннему соглашению.
Командам НХЛ со следующего сезона разрешат отправлять в фарм-клуб 19-летних игроков, если они были выбраны в первом раунде драфта. Сейчас в АХЛ могут выступать только хоккеисты, достигшие 20 лет, или игроки старше 18 лет, которые были задрафтованы не из CHL.
В качестве примера приводится защитник «Чикаго» Кевин Корчински, который в 19 лет провел полный сезон за «Блэкхокс». Клуб считал, что хоккеист перерос юниорский хоккей, но еще не был готов к НХЛ. Отправить его в АХЛ было нельзя – 7-й номер драфта 2022 года развивался по неоптимальной траектории и сейчас второй сезон подряд проводит в АХЛ.
Соглашение должно быть одобрено Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA), прежде чем оно станет официальным.
Надо было не только проспектам из 1-го, но и из 2-го раунда давать такое разрешение.
CHL и так уже ничего не спасет. 90% их звезд, после драфта, в возрасте 18-19 лет отправяться в NCAA. А кто-то, как Gavin McKenna и Keaton Verhoeff сделают это уже в 17 лет.
Да и AHL такое мизерное пополнение ничего не даст.