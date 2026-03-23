Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ

Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что НХЛ, АХЛ и канадские юниорские лиги (CHL) близки к новому трехстороннему соглашению.

Командам НХЛ со следующего сезона разрешат отправлять в фарм-клуб 19-летних игроков, если они были выбраны в первом раунде драфта. Сейчас в АХЛ могут выступать только хоккеисты, достигшие 20 лет, или игроки старше 18 лет, которые были задрафтованы не из CHL.

В качестве примера приводится защитник «Чикаго » Кевин Корчински , который в 19 лет провел полный сезон за «Блэкхокс». Клуб считал, что хоккеист перерос юниорский хоккей, но еще не был готов к НХЛ. Отправить его в АХЛ было нельзя – 7-й номер драфта 2022 года развивался по неоптимальной траектории и сейчас второй сезон подряд проводит в АХЛ.

Соглашение должно быть одобрено Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA), прежде чем оно станет официальным.