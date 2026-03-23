Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»

Пашков о СКА: много игроков с именами, но они не объединены системой.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА .

– Какие серии вам наиболее интересны?

– Сразу назову армейскую. Одна команда играет в строгий, тренерский, хоккей, но при этом у нее явные проблемы с составом. В другой состав интересный и глубокий, но она любит игровую анархию и абсолютно непредсказуема. Команды-антиподы.

Интересная серия, которая может завершиться любым результатом!

– Первая команда – ЦСКА, вторая – СКА?

– Безусловно. Мне не понятны принципы комплектования ЦСКА, не вижу в них четкой системы, хотя главный тренер Игорь Никитин в первую очередь стремится как раз к системности. За этот чемпионат ему удалось привести этот разношерстный состав к общему знаменателю, но у него есть определенный потолок, поэтому вряд ли ЦСКА – фаворит этого плей-офф.

СКА – на контрасте. Много игроков с именами, но они пока не объединены системой. Символ нынешнего СКА – форвард Голдобин , который может подняться высоко и сыграть в советском стиле, а может и рухнуть. И все это в рамках даже не одного сезона, а одного матча или даже смены, – сказал Пашков.

