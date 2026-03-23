  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
0

Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»

Пашков о СКА: много игроков с именами, но они не объединены системой.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА.

– Какие серии вам наиболее интересны?

– Сразу назову армейскую. Одна команда играет в строгий, тренерский, хоккей, но при этом у нее явные проблемы с составом. В другой состав интересный и глубокий, но она любит игровую анархию и абсолютно непредсказуема. Команды-антиподы.

Интересная серия, которая может завершиться любым результатом!

– Первая команда – ЦСКА, вторая – СКА?

– Безусловно. Мне не понятны принципы комплектования ЦСКА, не вижу в них четкой системы, хотя главный тренер Игорь Никитин в первую очередь стремится как раз к системности. За этот чемпионат ему удалось привести этот разношерстный состав к общему знаменателю, но у него есть определенный потолок, поэтому вряд ли ЦСКА – фаворит этого плей-офф.

СКА – на контрасте. Много игроков с именами, но они пока не объединены системой. Символ нынешнего СКА – форвард Голдобин, который может подняться высоко и сыграть в советском стиле, а может и рухнуть. И все это в рамках даже не одного сезона, а одного матча или даже смены, – сказал Пашков.

Сафронов о серии СКА против ЦСКА: «Важно, чтобы Голдобин, Грималди проявили лидерские качества. Сложно назвать фаворита, будет упорная битва»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Пашков
logoКХЛ
logoЦСКА
logoСКА
logoИгорь Никитин
logoНиколай Голдобин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пашков о шансах «Салавата» в плей-офф: «В фактор Кузнецова не верю. От лидера ждешь стабильности, у Евгения этого нет. Один-два отличных матча – и пауза, то болезнь, то травма»
вчера, 16:57
Пашков про 5 побед подряд у СКА: «В КХЛ много средних команд, играющих сериями – ничего удивительного. Этот сезон не выправить – без солидности трудно далеко зайти в плей-офф»
18 февраля, 09:33
Рекомендуем
Главные новости
СКА расторг контракт с Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»: «Никто игрока не выкидывал из команды. Он уже не мог играть, мыслями был с семьей»
2 минуты назад
Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
12 минут назад
Денежкин ударил Пименову в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
23 минуты назадВидео
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
37 минут назад
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
сегодня, 14:15
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
сегодня, 14:01Live
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
сегодня, 13:56
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
сегодня, 13:43
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
52 минуты назад
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Рекомендуем