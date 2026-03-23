Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»

Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: контракты в КХЛ стали пластилиновыми.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал расторжение контракта между «Спартаком » и Адамом Ружичкой .

Клуб заявил , что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

– Владимир Анатольевич, еще одна тема недели – расторжение контракта между «Спартаком» и словацким олимпийцем Ружичкой. Как ее оцените?

– Со стороны крайне трудно дать точную оценку. Тут у каждого – своя правда, и судить должен спортивный арбитраж, а не люди со стороны.

В моей тренерской карьере, кстати, была похожая история. Вывел усть-каменогорское «Торпедо» в плей-офф ВХЛ – и, согласно договоренностям, уехал в сборную Казахстана на Универсиаду, где мы вышли в финал и с тремя сотнями минут штрафа уступили Канаде.

Возвращаюсь через пару недель в «Торпедо» – а контракта уже нет. Вот такой способ экономии средств со стороны работодателя.

– В «Спартаке» – аналогичная история?

– Повторюсь, у меня нет всей необходимо информации, а в прессе, как обычно, половина версий придумана самими журналистами.

В этой истории главная проблема в том, что в отличие от прессы промолчала лига. «Одобрямс» в исполнении чиновников мы услышали, а вот никаких заседаний дисциплинарных и других комитетов по делу Ружички эти люди так и не провели. Удивительно!

Уже много раз говорил, что после развода с ИИХФ контракты в КХЛ стали пластилиновыми, отсюда вся анархия. Ружичку, например, жестко «казнили», хотя другой словак-олимпиец – защитник Гернат – продолжает спокойно играть и, подозреваю, со своим «Локомотивом » оперативно отправит красно-белых на каникулы.

Вообще ситуация странная. Месяц назад мы восхищались, что наших словаков приглашают в сборную и на Олимпиаду. А теперь этот плюс для КХЛ превращен в минус, – сказал Плющев.

Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»