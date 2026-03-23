  • Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»
Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»

Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: контракты в КХЛ стали пластилиновыми.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал расторжение контракта между «Спартаком» и Адамом Ружичкой.

Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

– Владимир Анатольевич, еще одна тема недели – расторжение контракта между «Спартаком» и словацким олимпийцем Ружичкой. Как ее оцените?

– Со стороны крайне трудно дать точную оценку. Тут у каждого – своя правда, и судить должен спортивный арбитраж, а не люди со стороны.

В моей тренерской карьере, кстати, была похожая история. Вывел усть-каменогорское «Торпедо» в плей-офф ВХЛ – и, согласно договоренностям, уехал в сборную Казахстана на Универсиаду, где мы вышли в финал и с тремя сотнями минут штрафа уступили Канаде.

Возвращаюсь через пару недель в «Торпедо» – а контракта уже нет. Вот такой способ экономии средств со стороны работодателя.

– В «Спартаке» – аналогичная история?

– Повторюсь, у меня нет всей необходимо информации, а в прессе, как обычно, половина версий придумана самими журналистами.

В этой истории главная проблема в том, что в отличие от прессы промолчала лига. «Одобрямс» в исполнении чиновников мы услышали, а вот никаких заседаний дисциплинарных и других комитетов по делу Ружички эти люди так и не провели. Удивительно!

Уже много раз говорил, что после развода с ИИХФ контракты в КХЛ стали пластилиновыми, отсюда вся анархия. Ружичку, например, жестко «казнили», хотя другой словак-олимпиец – защитник Гернат – продолжает спокойно играть и, подозреваю, со своим «Локомотивом» оперативно отправит красно-белых на каникулы.

Вообще ситуация странная. Месяц назад мы восхищались, что наших словаков приглашают в сборную и на Олимпиаду. А теперь этот плюс для КХЛ превращен в минус, – сказал Плющев.

Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Если промолчала значит всё по закону было и правильно. Элементарно же.
На самом деле, складывается ощущение, что все контракты в КХЛ на салфетках и туалетной бумаге подписаны, ибо ценности у них нет совершенно
На самом деле, складывается ощущение, что все контракты в КХЛ на салфетках и туалетной бумаге подписаны, ибо ценности у них нет совершенно
Так и есть, вы правильно заметили, после отделения от ФХР..
Свищев, Плющев, что-то я начал путаться; кто есть кто то.
Плющев подобен таежному гнусу, постоянно зудит и кусает до крови. И ведь не избавишься от него, средств от гнуса нет.
Материалы по теме
Плющев о 1-м раунде Кубка Гагарина: «Дуэль ЦСКА и СКА – самая интересная. В остальных парах все логично просчитывается»
21 марта, 15:29
Плющев о Кубке мира: «Швеция, Финляндия и Чехия ведут себя как флюгер. Сегодня говорят одно, а завтра придет папочка, скажет, и все будет по‑другому»
17 марта, 11:30
Рекомендуем
Главные новости
СКА расторг контракт с Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»: «Никто игрока не выкидывал из команды. Он уже не мог играть, мыслями был с семьей»
3 минуты назад
Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
13 минут назад
Денежкин ударил Пименову в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
24 минуты назадВидео
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
38 минут назад
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
сегодня, 14:15
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
сегодня, 14:01Live
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
сегодня, 13:56
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
сегодня, 13:43
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
53 минуты назад
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Рекомендуем