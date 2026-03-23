Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»

Владимир Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: цифры для дилетантов.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев критически высказался о первом месте КХЛ по посещаемости матчей среди европейских лиг.

– Президент КХЛ похвастался рекордной посещаемостью чемпионата под восемь тысяч болельщиков, мы обогнали всех европейцев и остались позади только НХЛ .

– Послушайте, все это цифры для дилетантов. Да, китайский клуб переехал из Подмосковья, где был никому не интересен, в Санкт-Петербург, самый спортивный город страны, вот вам и резкий подъем средней посещаемости.

И вообще тут в первую очередь заслуга государства, которое вкладывается в строительство новых арен. А когда звездочки на погоны себе вешает КХЛ и сравнивает посещаемость огромной страны со Швейцарией и Финляндией, с населением в треть Москвы, это просто смешно, – сказал Плющев.

КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я