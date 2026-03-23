  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»
16

Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев критически высказался о первом месте КХЛ по посещаемости матчей среди европейских лиг.

– Президент КХЛ похвастался рекордной посещаемостью чемпионата под восемь тысяч болельщиков, мы обогнали всех европейцев и остались позади только НХЛ.

– Послушайте, все это цифры для дилетантов. Да, китайский клуб переехал из Подмосковья, где был никому не интересен, в Санкт-Петербург, самый спортивный город страны, вот вам и резкий подъем средней посещаемости.

И вообще тут в первую очередь заслуга государства, которое вкладывается в строительство новых арен. А когда звездочки на погоны себе вешает КХЛ и сравнивает посещаемость огромной страны со Швейцарией и Финляндией, с населением в треть Москвы, это просто смешно, – сказал Плющев.

КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoКХЛ
чемпионат Финляндии
logoАлексей Морозов
болельщики
рейтинги
чемпионат Швейцарии
logoВладимир Плющев
чемпионат Германии
logoШанхай Дрэгонс
logoНХЛ
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вот не понимаю по поводу китайского клуба который переехал в Питер. Плющь предлагает за его посещаемость покаяться и назначить самим себе наказание в минус 5 тысяч средней посещаемости по сезону? Или о чем нам тут метр пытается сказать?
Ответ paster_bibo
Он пытается сказать, что Шанхай не будет играть в Питере всё время и когда переедет в Китай то цифры посещаемости будут как когда они играли в Моск.обл.
Ответ Дмитрий9779
Я стесняюсь спросить - если Шанхай не будет играть в Питере то цифры посещаемости в данном сезоне как то поменяются?
Как же Плющев не любит российский хоккей
Заслуга государства 🤣
Вот цифры где то там в европе вот это цифры для настоящих профессионалов - а цифры посещаемости в КХЛ то для дилетантов. Профессианал Плющев знает вэтом толк и не даст соврать!
А в европе, тоже больше 20 клубов в лиге?
Что несёт этот олень? Какая разница где играет Шанхай! Раз на него ходят в Питере это означает, что городу просто нужна 2-я команда! Не больше и не меньше. Про стадионы вообще без комментариев, там непонятно что собственно комментировать.
Ну да, общие эти цифры ни о чем, в немецкой лиге дворцов с приличной вместимостью всего около четырех.
Интересно сравнить экономическую рентабельность дворцов и команд.
А что плохого, что на китайцев стали больше ходить? Скоро Торпедо арену новую введёт(надеюсь скоро), тоже средняя посещаемость возрастёт? И при чём тут: "КХЛ звёздочки вешает, хотя строит государство"? У нас любой вид спорта за счёт государства существует, где-то есть частные арены? На ум только Краснодар и Лукойл в футболе приходят, остальное всё за счёт бюджета напрямую построено... Ну так живём, если государство не будет деньги вкладывать тогда и спорта не будет у нас...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА впервые за 15 лет не попал в топ-3 по посещаемости в регулярке КХЛ – 11 235 зрителей. Армейцы были в тройке с сезона-2011/12 (Metaratings)
21 марта, 14:14
КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7 853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7 562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я
21 марта, 10:15
Морозов о регулярке: «Какой же горячей она получилась! Интрига на Западе держалась до последних минут. КХЛ – синоним высокой конкуренции, непредсказуемости и зрелищности»
20 марта, 20:36
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
23 минуты назад
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
37 минут назад
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
51 минуту назад
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
сегодня, 12:30
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
сегодня, 12:17
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
сегодня, 12:13
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
сегодня, 12:06
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
сегодня, 11:46
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
сегодня, 11:21
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
9 минут назад
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Рекомендуем