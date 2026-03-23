Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ. Сорокин с 7-м шатаутом в сезоне – 3-й

Александр Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин , засушивший «Коламбус» (1:0) при 26 отраженных бросках. Шатаут стал для него 7-м в сезоне – лучший показатель в лиге.

Вторая звезда – форвард «Нэшвилла » Филип Форсберг с 3 (2+1) очками в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ).

Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 1000-й шайбой в лиге с учетом плей-офф в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ). В данном снайперском зачете 40-летний россиянин уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

Наши любимые голы Овечкина в НХЛ