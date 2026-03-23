  • Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ. Сорокин с 7-м шатаутом в сезоне – 3-й
Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ. Сорокин с 7-м шатаутом в сезоне – 3-й

Александр Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, засушивший «Коламбус» (1:0) при 26 отраженных бросках. Шатаут стал для него 7-м в сезоне – лучший показатель в лиге.

Вторая звезда – форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг с 3 (2+1) очками в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ).

Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 1000-й шайбой в лиге с учетом плей-офф в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ). В данном снайперском зачете 40-летний россиянин уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

Наши любимые голы Овечкина в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ови так держать 💪💪💪
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
2 минуты назад
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
16 минут назад
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
30 минут назад
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
45 минут назад
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
58 минут назад
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
сегодня, 12:13
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
сегодня, 12:06
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
сегодня, 11:46
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
сегодня, 11:21
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
сегодня, 11:11
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
Рекомендуем