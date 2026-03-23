  • Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша велик, но «Вашингтон» буксует. Грустно, должен быть симбиоз»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). По числу заброшенных шайб в регулярках и Кубке Стэнли за карьеру он уступает только Уэйну Гретцки (1016).

– 1000 шайб — большое достижение Овечкина, но было понятно, что он до него достаточно быстро доберется, вопрос в том, что «Вашингтон» в плей‑офф Кубка Стэнли не попадает.

Саша велик, вопросов нет, но команда буксует. С одной стороны, мы радуемся результатам Овечкина, с другой, понимаем, что его рекорды были бы в два раза ценнее, будь команда снова претендентом на Кубок Стэнли. Поэтому за Овечкина радостно, за команду грустно, а должен быть симбиоз. Саша в состоянии дойти и до оставшегося рекорда Грецки, а вот «Вашингтон» не очень пока выглядит.

– Рубеж в 1000 шайб был важен для Овечкина и в психологическом плане, может ли прорвать Александра в следующих матчах?

— Вопрос в том, когда. Потому что они скоро сезон закончат, в плей‑офф команда не попадает. Овечкин может продолжить играть на высоком уровне в НХЛ, если останется в «Вашингтоне», и это прекрасно, пусть играет и радует нас сезон‑другой‑третий, — сказал Губерниев.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

Наши любимые голы Овечкина в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Матч ТВ
Овечкин вроде посредственно забивает,но он всего на 11 шайб забил меньше чем пиковый Драйзатль,который в теории хоть как-то мог претендовать на хотя бы 750-800 шайб.Мэтьюс так вообще бездарь в этом сезоне да еще и сломался до конца сезона.
Ну вот поэтому и Торонто мимо ПО, и Эдмонтон не топ, да и Вашингтон без «обычных» голов Овечкина очков не добирает. Команды завязаны на уникальных бомбардиров, без их обычной голевой нормы показать результат сложно. Просто некому эту роль на себя взять в полном объеме.
Потому что пикового Драйзайтля лига не тащит за уши к искусственным рекордам.
Не вижу тут ничего странного. Вашингтон средне укомплектованная команда, к топу лиги относится только Томпсон, ну может еще Чикран, высокого уровня еще Дюбуа, Рой, Уилсон, остальные среднего или ниже среднего уровня. Кто-то с потенциалом роста, Леонард, Хатсон, возможно Протас, кто-то нет, но это неважно, сейчас это так. Пока в этой команде был еще не просто сильный, а уникальный бомбардир, который забивал выше среднего в лиге, его «дополнительные» голы давали приличный плюс к командному результату, сейчас такого бомбардира нет, есть «просто» хороший, да еще и в таком возрасте, когда очевидны минусы. Итогом, будь вратарская бригада похуже, уже отдыхали бы давно. Не пропусти кучу игр Дюбуа, скорее всего в ПО зашли бы на уровень 3 места дивизиона или ВК. Ну а так, нынешнее место объективно.
При этом процент набранных очков у Вашингтона выше, чем у хорошо укомплектованного Вегаса, который идет в своем дивизионе вторым и наверняка выйдет в ПО. Так что с учетом всех проблем Вашингтон показывает вполне приличный результат
У Вашингтона последние 5 матчей — 3 победы над крепкими соперниками + 2 поражения в ОТ. Если бы он так "буксовал" весь год, то уверенно шёл бы в зоне ПО.
Симбиоз должен быть с твоим мозгом и языком
Губер выучил новое слово "симбиоз". Скоро догонит Загитову по уровню интеллекта.
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
13 минут назадLive
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
18 минут назад
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
31 минуту назад
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
сегодня, 12:45
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
сегодня, 12:30
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
сегодня, 12:17
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
сегодня, 12:06
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
47 минут назад
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Рекомендуем