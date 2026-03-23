Посольство РФ в США поздравило Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире. Ура!»

Посольство России в США поздравило капитана «Вашингтона » Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). По числу заброшенных шайб в регулярках и Кубке Стэнли за карьеру он уступает только Уэйну Гретцки (1016).

«Уважаемый Александр Михайлович, от имени посла России в США Александра Никитича Дарчиева и всего коллектива посольства поздравляем вас с 1000‑й шайбой!

Этот очередной рубеж невероятен, он — результат многолетней и упорной работы и беззаветной любви к хоккею! Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире, доказывая, что недостижимых целей не существует.

Желаем вам спортивного долголетия, здоровья, сил и новых ярких побед на льду! Ура!»— говорится в тексте послания.

