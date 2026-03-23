  • «Детройт» впервые с декабря выпал из зоны плей-офф. «Айлендерс» сместили «Ред Уингс» со 2-й позиции wild card на Востоке
«Детройт» впервые с декабря выпал из зоны плей-офф. «Айлендерс» сместили «Ред Уингс» со 2-й позиции wild card на Востоке

«Айлендерс» вернулись в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Детройт».

«Айлендерс» вернулись в зону плей-офф, обыграв «Коламбус» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ

Клуб с Лонг-Айленда набрал 85 очков в 71 игре и вытеснил «Детройт» (84 в 70) со 2-й позиции wild card в Восточной конференции.

«Ред Уингс» выпали из кубковой зоны впервые с 7 декабря прошлого года. Напомним, что клуб не выходил в плей-офф в 9 сезонах подряд – с 2016 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Detroit News
Каждую весну Детройт разваливается. На их счастье есть плюс один матч по отношению к Айлс
Ответ Сельмаш1930
Каждую весну Детройт разваливается. На их счастье есть плюс один матч по отношению к Айлс
там центры в лазарете основные
Расслабились Крылья, когда все конкуренты, наоборот, добавили
Ответ Aviator92
Расслабились Крылья, когда все конкуренты, наоборот, добавили
Травмы. Ларкина и Коппа не хватает.
Ответ 777тч
Травмы. Ларкина и Коппа не хватает.
Да, не хватает Ларкина, Коппа, хорошего нападающего, хорошего защитника, стабильного воротчика. Если посмотреть список травмированных Далласа, например, и на их место в таблице, то оказывается, что не всё так однозначно
Заруба будет за плов
Бессмысленно смотреть на это сейчас. Расписание вполне проходимое, и с Бостоном уж совсем не повезло. Восток в этом сезоне дичайший.
Ответ S@int
Бессмысленно смотреть на это сейчас. Расписание вполне проходимое, и с Бостоном уж совсем не повезло. Восток в этом сезоне дичайший.
С Бостоном не повезло , зато с Монреалем два шальных зашли, а так весь матч отбивались. Проблема что не сильнее Бостона , Коламбус в сумасшедшей форме, а Айлс имеют свой стиль и свои очки берут. Имхо, нет никакого преимущества у Детройта перед конкурентами. Если только Питтсбург посылается, там ветераны могут не потянуть.
Стабильно по весне. Кэпа не хватает.
Стабильности не хватает, каждую весну одно и тоже
Зимой идут не плохо, после дедлайна как бабка отшептала
Комментарий удален пользователем
Ответ feanor.84
Комментарий удален пользователем
есть же на спортсе данные по дивизионам - в шапке НХЛ, таблица - через фильтр выбрать конференция или дивизион
Никаких оправданий. Не будет места в плей-офф - провал.
Go Red Wings. go!
Детройт так замены Ларкину и не нашёл? Два года назад практически так же мимо ПО пролетели.
С такой работой на дедлайне сразу было всё понятно.
