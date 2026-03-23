«Детройт» впервые с декабря выпал из зоны плей-офф. «Айлендерс» сместили «Ред Уингс» со 2-й позиции wild card на Востоке

«Айлендерс» вернулись в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Детройт».

«Айлендерс » вернулись в зону плей-офф, обыграв «Коламбус » (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Клуб с Лонг-Айленда набрал 85 очков в 71 игре и вытеснил «Детройт » (84 в 70) со 2-й позиции wild card в Восточной конференции.

«Ред Уингс» выпали из кубковой зоны впервые с 7 декабря прошлого года. Напомним, что клуб не выходил в плей-офф в 9 сезонах подряд – с 2016 года.