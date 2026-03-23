Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»

Михаил Сергачев сделал голевую передачу в овертайме игры с «Лос-Анджелесом».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).

На счету 27-летнего россиянина стало 46 (10+36) очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Сегодня Сергачев (23:35 – максимальное время в «Мамонте», 1:19 – в большинстве, 1:20 – в меньшинстве, «+1») также сделал 1 блок и допустил 1 потерю.