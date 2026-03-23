Панарин забил «Юте» – 25-й гол в сезоне. Форвард «Лос-Анджелеса» набрал очки в 6 матчах подряд (4+5 на отрезке)

Артемий Панарин забил «Юте» – 25-й гол в сезоне.

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:4 ОТ).

Гол нападающего на 57-й минуте позволил «Кингс» перевести встречу в овертайм. На счету 34-летнего россиянина стало 74 (25+49) очка в 66 играх в сезоне при полезности «минус 11».

В 14 играх после обмена в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» у него 17 (6+11) баллов при полезности «+5». Текущая результативная серия – 6 матчей (4+5 на отрезке).

Сегодня Панарин (20:58, 2:00 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.