Панарин забил «Юте» – 25-й гол в сезоне. Форвард «Лос-Анджелеса» набрал очки в 6 матчах подряд (4+5 на отрезке)
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:4 ОТ).
Гол нападающего на 57-й минуте позволил «Кингс» перевести встречу в овертайм. На счету 34-летнего россиянина стало 74 (25+49) очка в 66 играх в сезоне при полезности «минус 11».
В 14 играх после обмена в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» у него 17 (6+11) баллов при полезности «+5». Текущая результативная серия – 6 матчей (4+5 на отрезке).
Сегодня Панарин (20:58, 2:00 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Теперь калифорнийские!
1. ОВЕЧКИН - 1676 (923+753) - 1562 игр...
2. МАЛКИН - 1398 (529+869) - 1262 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1113 (397+716) - 868 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 944 (327+617) - 818 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, в итоге может и до первого, ПАНАРИН до четвертого
