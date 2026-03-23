  • Панарин забил «Юте» – 25-й гол в сезоне. Форвард «Лос-Анджелеса» набрал очки в 6 матчах подряд (4+5 на отрезке)
Панарин забил «Юте» – 25-й гол в сезоне. Форвард «Лос-Анджелеса» набрал очки в 6 матчах подряд (4+5 на отрезке)

Артемий Панарин забил «Юте» – 25-й гол в сезоне.

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:4 ОТ). 

Гол нападающего на 57-й минуте позволил «Кингс» перевести встречу в овертайм. На счету 34-летнего россиянина стало 74 (25+49) очка в 66 играх в сезоне при полезности «минус 11». 

В 14 играх после обмена в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» у него 17 (6+11) баллов при полезности «+5». Текущая результативная серия – 6 матчей (4+5 на отрезке). 

Сегодня Панарин (20:58, 2:00 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Хлебушек выдает плюшки!
Теперь калифорнийские!
Хлебушек выдает плюшки! Теперь калифорнийские!
С какого он хлебушек?
С какого он хлебушек?
С 2015-го
Панарин стабильно хорош, но ЛА даже в абсолютно донном Тихоокеанском дивизионе могут не попасть в плов. С другой стороны, тепло, свой уровень держит, в отпуск пойдет пораньше, а в ПО Королям все равно ловить по большому счету нечего.
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 23.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1676 (923+753) - 1562 игр...
2. МАЛКИН - 1398 (529+869) - 1262 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1113 (397+716) - 868 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 944 (327+617) - 818 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, в итоге может и до первого, ПАНАРИН до четвертого
Прошел через всю площадку Артемий и почти с нулевого угла от борта такую красоту положил киперу Юты! Unbelievable, как правильно подметил американский комментатор и сравнял счёт, жаль, что проиграли в овере, но Панарин нельзя ест свой хлеб у королей, уже лучший бомбардир команды среди всех, считая с момента его прихода в команду)
Прошел через всю площадку Артемий и почти с нулевого угла от борта такую красоту положил киперу Юты! Unbelievable, как правильно подметил американский комментатор и сравнял счёт, жаль, что проиграли в овере, но Панарин нельзя ест свой хлеб у королей, уже лучший бомбардир команды среди всех, считая с момента его прихода в команду)
Зря гражданочка его ест - он победы приносить должен
Прошел через всю площадку Артемий и почти с нулевого угла от борта такую красоту положил киперу Юты! Unbelievable, как правильно подметил американский комментатор и сравнял счёт, жаль, что проиграли в овере, но Панарин нельзя ест свой хлеб у королей, уже лучший бомбардир команды среди всех, считая с момента его прихода в команду)
Веймелка пустил действительно unbelievable шайбу, это умудриться нужно было
Артемий Панарин ушел ИГРАть в LA.
Р - ПАНАРИН
Р+LA = PLA (Плей).

Здесь живёт Панарин?
Он же Тёма.
Он же Хлебушек.
Он же Breadman.
Он же Плей.
Он же Плейер(Игрок).
Он же Король Лос-Анжелеса.
2 передачи до Зубова осталось, и дальше уже среди россиян только Фёдоров, Кучеров, Овечкин, Малкин.
Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ. Сорокин с 7-м шатаутом в сезоне – 3-й
31 минуту назад
Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша велик, но «Вашингтон» буксует. Грустно, должен быть симбиоз»
сегодня, 06:45
Посольство РФ в США поздравило Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире. Ура!»
сегодня, 06:30
«Детройт» впервые с декабря выпал из зоны плей-офф. «Айлендерс» сместили «Ред Уингс» со 2-й позиции wild card на Востоке
сегодня, 05:25
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
сегодня, 05:10
«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 10-й раз за 13 сезонов. Клуб занимает последнее место в НХЛ с 50 очками в 69 играх
сегодня, 04:25
«Даллас» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд. «Старс» вылетали в финале Запада в 3 предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли
сегодня, 03:58
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Колорадо», «Питтсбург» проиграл «Каролине», «Айлендерс» победили «Коламбус», «Калгари» одолел «Тампу»
сегодня, 03:55
Гридин против «Тампы»: голевой пас в овертайме, 3 броска и «+2» за 13:50. У него 12 очков в 26 играх в сезоне
сегодня, 03:25
Кучеров сделал голевой пас в матче против «Калгари» – 119-е очко в сезоне НХЛ. Он увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров до 3 баллов, от Маккиннона – до 5
сегодня, 03:15
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
16 минут назад
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
Бабаев о 1000-м голе Овечкина: «Александр – наше знамя. Надеюсь, поиграет в НХЛ еще один сезон и побьет рекорд Гретцки»
сегодня, 02:41
Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Далласом». У него 34+24 в 71 игре
сегодня, 02:14
Барбашев забил 20-й гол в сезоне в матче с «Далласом». У него 48 очков в 71 игре
сегодня, 02:00Видео
Свечников набрал 60-е очко в сезоне – передача в игре с «Питтсбургом». У форварда «Каролины» 25+35 в 70 играх
вчера, 21:30
Никишин сделал голевой пас в матче с «Питтсбургом». У защитника «Каролины» 10+18 в 69 играх сезона
вчера, 20:37
Ахо – первый игрок в истории «Каролины» с 25+ голами в 8 сезонах. У Фрэнсиса было 7 таких регулярок в «Хартфорд Уэйлерс»
вчера, 20:03
Дэйли о 1000-й шайбе Овечкина: «Нам повезло, что он играет в НХЛ. Потрясающее достижение»
вчера, 19:51
