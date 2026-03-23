«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 10-й раз за 13 сезонов. Клуб занимает последнее место в НХЛ с 50 очками в 69 играх
«Ванкувер» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ-2026. Это произошло в результате того, что «Вегас» и «Лос-Анджелес» набрали очки в матчах сегодняшнего игрового дня.
Невыход в плей-офф стал для «Кэнакс» вторым подряд и 10-м в последних 13 сезонах.
В текущем сезоне команда под руководством Адама Фута набрала 50 очков в 69 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ванкувер по традиции шведа
Но у Косаток всё(лучшее) ещё впереди.)