«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 10-й раз за 13 сезонов. Клуб занимает последнее место в НХЛ с 50 очками в 69 играх

«Ванкувер» не вышел в плей-офф в 10-й раз за 13 сезонов.

«Ванкувер » лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ-2026. Это произошло в результате того, что «Вегас» и «Лос-Анджелес» набрали очки в матчах сегодняшнего игрового дня.

Невыход в плей-офф стал для «Кэнакс» вторым подряд и 10-м в последних 13 сезонах.

В текущем сезоне команда под руководством Адама Фута набрала 50 очков в 69 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.