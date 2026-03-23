  «Даллас» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд. «Старс» вылетали в финале Запада в 3 предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли
«Даллас» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд. «Старс» вылетали в финале Запада в 3 предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли

«Даллас» стал вторым участником плей-офф НХЛ-2026. 

Сегодня «Старс» проиграли дома «Вегасу» (2:3) в регулярном чемпионате, а место в розыгрыше Кубка Стэнли им гарантировало поражение «Лос-Анджелеса» от «Юты» (3:4 ОТ). 

Техасцы вышли в плей-офф в 5-м сезоне подряд. В трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли они проигрывали в финале Западной конференции (в 2023 году – «Вегасу», в 2024 и 2025 – «Эдмонтону»). 

В текущей регулярке команда под руководством Глена Галуцена набрала 97 очков в 70 играх. Она занимает 2-е место в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги, уступая лишь «Колорадо» (102 балла в 69 матчах). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Радует, что будет несколько новых участников плова. За Баффало интересно будет понаблюдать. Их официальный выход состоится со дня на день, как я понимаю.
Еще примерно 2 недели
Даже три. Но Баффало дерзкие, они не выпадут из обоймы, уверен.
Если не ошибаюсь, Джонстон установил новый рекорд клуба по голам в большинстве за сезон.. Включая и историю Норт Старз. Вообще большое достижение..
С одной стороны и тех пиковых Вегаса с Эдмонтоном может скорее всего уже не быть в финале Зпд. Но с другой, почему техасцы упорно желают с Уайлд устроить жесткий перформанс в первом раунде, ведь так могли бы заметно упростить себе задачу если бы сместили "Лавин".)
Вылетит и в 4-ый😉
