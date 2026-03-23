«Даллас» вышел в плей-офф в 5-м сезоне подряд. «Старс» вылетали в финале Запада в 3 предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли

«Даллас » стал вторым участником плей-офф НХЛ-2026.

Сегодня «Старс» проиграли дома «Вегасу » (2:3) в регулярном чемпионате, а место в розыгрыше Кубка Стэнли им гарантировало поражение «Лос-Анджелеса » от «Юты» (3:4 ОТ).

Техасцы вышли в плей-офф в 5-м сезоне подряд. В трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли они проигрывали в финале Западной конференции (в 2023 году – «Вегасу», в 2024 и 2025 – «Эдмонтону»).

В текущей регулярке команда под руководством Глена Галуцена набрала 97 очков в 70 играх. Она занимает 2-е место в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги, уступая лишь «Колорадо» (102 балла в 69 матчах).