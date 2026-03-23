Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
Беккетт Сеннеке возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков.
Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5 ОТ).
На счету 20-летнего канадца стало 54 (21+33) очка в 70 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».
Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав 20-летнего форварда «Монреаля» Ивана Демидова (52 балла в 69 играх, 14+38).
На третьем месте идет 18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (51 в 71, 22+29), возглавляющий гонку снайперов среди новичков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сеннеке - топ, парень влияет на результат команды, и сегодня сделал большой вклад в победу над Баффало
перед этим игр 5 был не то, чтобы бесполезен, но ещё немного вредил!) сырой он еще. но из новичков выделяется, безусловно.
Если выбирать из Шефер, Демидов, Сеннеке - я бы Колдер вручил именно Беккетту, креатива у парня полно, в первом же сезоне уверенно играет в топ-6
