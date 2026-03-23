  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
4

Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера

Беккетт Сеннеке возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков.

Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:5 ОТ). 

На счету 20-летнего канадца стало 54 (21+33) очка в 70 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13». 

Он единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков лиги, обогнав 20-летнего форварда «Монреаля» Ивана Демидова (52 балла в 69 играх, 14+38). 

На третьем месте идет 18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (51 в 71, 22+29), возглавляющий гонку снайперов среди новичков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБаффало
logoНХЛ
logoАнахайм
logoМонреаль
logoИван Демидов
logoАйлендерс
рейтинги
logoМэттью Шефер
logoБеккетт Сеннеке
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сеннеке - топ, парень влияет на результат команды, и сегодня сделал большой вклад в победу над Баффало
Ответ mantruck
Сеннеке - топ, парень влияет на результат команды, и сегодня сделал большой вклад в победу над Баффало
перед этим игр 5 был не то, чтобы бесполезен, но ещё немного вредил!) сырой он еще. но из новичков выделяется, безусловно.
Ответ punker18
перед этим игр 5 был не то, чтобы бесполезен, но ещё немного вредил!) сырой он еще. но из новичков выделяется, безусловно.
Если выбирать из Шефер, Демидов, Сеннеке - я бы Колдер вручил именно Беккетту, креатива у парня полно, в первом же сезоне уверенно играет в топ-6
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
