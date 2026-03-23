Гридин против «Тампы»: голевой пас в овертайме, 3 броска и «+2» за 13:50. У него 12 очков в 26 играх в сезоне

Форвард «Калгари» Матвей Гридин сделал голевой пас Райану Строуму в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:3 ОТ).

На счету 20-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 26 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 14:22.

Гридин также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 37 игр и 30 (10+20) баллов.

Сегодня Матвей (13:50 – все в равных составах, «+2») отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю.