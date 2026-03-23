Бабаев о 1000-м голе Овечкина: «Александр – наше знамя. Надеюсь, поиграет в НХЛ еще один сезон и побьет рекорд Гретцки»

Бабаев о 1000-м голе Овечкина: Александр – наше знамя.

Шуми Бабаев оценил 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом розыгрышей Кубка Стэнли.

В воскресенье 40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ), сравняв счет на 55-й минуте и переведя игру в овертайм.

— Я много раз говорил, что Александр — это наше знамя, тем более в Америке. Когда он ставит такие рекорды, у всей страны появляется гордость за него. Надеюсь, Овечкин еще один сезон поиграет в НХЛ и побьет рекорд Гретцки по голам с учетом регулярного сезона и плей‑офф, чтобы еще одно достижение было у россиянина.

— Как думаете, в ближайшие лет 10–20 кто‑то сможет забросить 1000 шайб с учетом регулярки и плей‑офф, или это уже непреодолимая высота?

— Любой рекорд когда‑то будет побит. Мы не можем говорить про время, потому что, может, в НХЛ играет уже такой человек, который пойдет на эту отметку. Правила меняются, время, клюшки, форма, вратарская экипировка — все меняется.

Повторюсь, каждый рекорд когда‑то будет побит, но чем дольше Овечкин будет во главе списка, тем нам будет приятнее, — сказал хоккейный агент.