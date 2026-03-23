Сорокин сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне – 26 сэйвов в матче с «Коламбусом». Победа – 26-я в 45 играх
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил все 26 бросков в матче с «Коламбусом» (1:0).
Россиянин сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне. Он лидирует в НХЛ по числу шатаутов.
Всего в 45 играх текущего чемпионата лиги на счету Сорокина 26 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,53.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давай #30 , еще три игры на ноль и будет десять ! Идем на рекорд!