  • Сорокин сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне – 26 сэйвов в матче с «Коламбусом». Победа – 26-я в 45 играх
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил все 26 бросков в матче с «Коламбусом» (1:0).

Россиянин сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне. Он лидирует в НХЛ по числу шатаутов. 

Всего в 45 играх текущего чемпионата лиги на счету Сорокина 26 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,53.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Сначала 3-7 с Монреалем, где Илья пропустил шесть шайб и на следующий день сухарь с Коламбусом. И так весь сезон. Там не перепады, там американские горки и хрен пойми от чего это зависит.
Давай #30 , еще три игры на ноль и будет десять ! Идем на рекорд!
Визину нашему парню!
Ответ Nikolay s
Дерьмо иногда случается… :)
Близок к Везине.
Очень нестабилен Илья. То сухарь, то 6 шайб. За такое Везину не дают. Лучше стабильно 1-2 шайбы пропускать, как Василевский, у него откровенно провальных матчей почти не бывает.
Весна – время большого хоккея! Не пропустите старт Кубка Гагарина и лучшие бонусы от Спортса’‘
