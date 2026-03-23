Сорокин сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне – 26 сэйвов в матче с «Коламбусом». Победа – 26-я в 45 играх

Сорокин сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин отбил все 26 бросков в матче с «Коламбусом» (1:0).

Россиянин сыграл на ноль в 7-й раз в сезоне. Он лидирует в НХЛ по числу шатаутов.

Всего в 45 играх текущего чемпионата лиги на счету Сорокина 26 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,53.