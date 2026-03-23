Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Далласом». У него 34+24 в 71 игре
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (3:2), ассистировав на 57-й минуте Райлли Смиту, который забросил победную шайбу.
Дорофеев набрал 58-е (34+24) очко в сезоне, всего он провел 71 игру.
Сегодня за 19:25 (4:56 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем