Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Далласом». У него 34+24 в 71 игре

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (3:2), ассистировав на 57-й минуте Райлли Смиту, который забросил победную шайбу.

Дорофеев набрал 58-е (34+24) очко в сезоне, всего он провел 71 игру.

Сегодня за 19:25 (4:56 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У него 32+22 в 66 играх в сезоне
Дорофеев забил 30-й гол в сезоне. Форвард «Вегаса» набрал 1+1 против «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча
Рекомендуем
Главные новости
СКА расторг контракт с Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»: «Никто игрока не выкидывал из команды. Он уже не мог играть, мыслями был с семьей»
10 минут назад
Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
20 минут назад
Денежкин ударил Пименову в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
31 минуту назадВидео
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
45 минут назад
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
сегодня, 14:15
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
сегодня, 14:01Live
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
сегодня, 13:56
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
сегодня, 13:43
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Горбунов подрался с Родуолдом в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Хоккеисты получили по 5 минут штрафа
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
