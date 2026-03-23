Барбашев забил 20-й гол в сезоне в матче с «Далласом». У него 48 очков в 71 игре

Барбашев забил 20-й гол в сезоне.

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев реализовал большинство в матче с «Далласом» (3:2).

Россиянин набрал 48-е (20+28) очко в сезоне, всего он провел 71 игру.

Сегодня за 15:26 (2:34 – в большинстве) у Барбашева 3 броска в створ ворот, полезность – «0».