Барбашев забил 20-й гол в сезоне в матче с «Далласом». У него 48 очков в 71 игре
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев реализовал большинство в матче с «Далласом» (3:2).
Россиянин набрал 48-е (20+28) очко в сезоне, всего он провел 71 игру.
Сегодня за 15:26 (2:34 – в большинстве) у Барбашева 3 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
