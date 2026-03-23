  • Чинахов повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ – 16. У форварда 25 очков в 32 матчах за «Питтсбург»
Егор Чинахов повторил свой рекорд по голам за одну регулярку НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5). 

Это 13-я шайба россиянина в составе «Пингвинс» и 16-я с учетом игры в составе «Коламбуса» до обмена. 

Таким образом, Чинахов повторил личный рекорд по голам за одну регулярку – в сезоне-2023/24 у него было 16 голов в 53 матчах (29 баллов). 

В текущем сезоне в активе 25-летнего форварда 31 (16+15) очков за «Питтсбург» и «Коламбус». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Бросок у него всегда хороший был, сейчас просто в верхних звеньях играет.
У нас ему не везло, постоянно травмировался, что повлияло на его игру. Хотя Эвасону может стоило ему в этом сезоне более доверять. А так за Егора рада, он хороший игрок.
Дай бог номер его оправдает, играет очень хорошо, потенциал есть, если будет работать, и на останавливаться может стать игроком калибра серьёзного калибра. Вот так смотришь матчи иногда ощущение будто бы играет Генцель, катание похожее , скорость, бросок, комплекция, хват клюшки, еще и номер 59.
Чинахов потоньше немца будет, пожалуй, да и потехничнее.
Но у Гюнцеля голевое чутьё получше и фишек в завершении атак побольше.
Правильно Егорка, забивай, в Коламбусе не нужны те кто забивает…..Вот как такое бывает, 32 игры у парня -13 шайб, но в Коламбусе лавку полирует и играть не умеет , не готов и всё плохо, также Воронков до прихода Боунесса 45 игр - 17 шайб плюс 4 не засчитанные , в большинстве 7( до сих пор ни кто в Коламбусе столько не забил) . Воронков забыл когда играл, а там в Коламбусе 25 шайб у лучшего снайпера. И все видели , как они здорово играли в русской тройке, как здорово играло звено Марченко, Воронков, Монахан. Это другое ? Правильно, гнать со льда Чинахова с Воронковым, не умеют играть, Коламбус не доволен, никуда не успевают. Ладно , лирика, хорошо что у Егора всё хорошо и он вырвался из этого безумия и нашел команду, где в него верят и дают играть, рада за него, выстрадал парень
На контракт наиграл Егор. 4-5 за сезон я думаю.
травматичный, бэкграунд сомнительный, меньше или мостик )
Гордость Омска
Еще бы на сезончик задержался в Омске, было бы здорово? Но лучше так уезжать за океан, чем как Грицюк.
