Чинахов повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ – 16. У форварда 25 очков в 32 матчах за «Питтсбург»
Егор Чинахов повторил свой рекорд по голам за одну регулярку НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5).
Это 13-я шайба россиянина в составе «Пингвинс» и 16-я с учетом игры в составе «Коламбуса» до обмена.
Таким образом, Чинахов повторил личный рекорд по голам за одну регулярку – в сезоне-2023/24 у него было 16 голов в 53 матчах (29 баллов).
В текущем сезоне в активе 25-летнего форварда 31 (16+15) очков за «Питтсбург» и «Коламбус».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
