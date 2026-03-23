Чинахов повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ – 16. У форварда 25 очков в 32 матчах за «Питтсбург»

Егор Чинахов повторил свой рекорд по голам за одну регулярку НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5).

Это 13-я шайба россиянина в составе «Пингвинс» и 16-я с учетом игры в составе «Коламбуса » до обмена.

Таким образом, Чинахов повторил личный рекорд по голам за одну регулярку – в сезоне-2023/24 у него было 16 голов в 53 матчах (29 баллов).

В текущем сезоне в активе 25-летнего форварда 31 (16+15) очков за «Питтсбург» и «Коламбус».