  • Свечников набрал 60-е очко в сезоне – передача в игре с «Питтсбургом». У форварда «Каролины» 25+35 в 70 играх
Андрей Свечников набрал 60-е очко в этой регулярке НХЛ.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал голевой пас в матче против «Питтсбурга» (4:0, третий период). 

Теперь на счету 25-летнего россиянина 60 (25+35) очков в 70 встречах нынешней регулярки. 

На данный момент Свечников является вторым бомбардиром «Каролины», уступая только Себастьяну Ахо (25+47 в 70 играх). 

