Свечников набрал 60-е очко в сезоне – передача в игре с «Питтсбургом». У форварда «Каролины» 25+35 в 70 играх
Андрей Свечников набрал 60-е очко в этой регулярке НХЛ.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал голевой пас в матче против «Питтсбурга» (4:0, третий период).
Теперь на счету 25-летнего россиянина 60 (25+35) очков в 70 встречах нынешней регулярки.
На данный момент Свечников является вторым бомбардиром «Каролины», уступая только Себастьяну Ахо (25+47 в 70 играх).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
