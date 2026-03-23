Свечников набрал 60-е очко в сезоне – передача в игре с «Питтсбургом». У форварда «Каролины» 25+35 в 70 играх

Андрей Свечников набрал 60-е очко в этой регулярке НХЛ.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал голевой пас в матче против «Питтсбурга » (4:0, третий период).

Теперь на счету 25-летнего россиянина 60 (25+35) очков в 70 встречах нынешней регулярки.

На данный момент Свечников является вторым бомбардиром «Каролины», уступая только Себастьяну Ахо (25+47 в 70 играх).