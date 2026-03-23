Прудников о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «Великое событие! Праздник для всей страны!»

Прудников о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: великое событие.

Бывший нападающий футбольного «Спартака» Александр Прудников поздравил Александра Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом розыгрышей Кубка Стэнли.

В воскресенье 40-летний капитан «Вашингтона » отличился в матче против «Колорадо » (2:3 ОТ), сравняв счет на 55-й минуте и переведя игру в овертайм.

«Смотрел трансляцию матча. Просто невероятные эмоции по поводу успеха Саши! Супер! Это праздник для всей страны!

Поздравляю Сашу, всю его семью и, прежде всего, его маму Татьяну Николаевну. Великое событие! — сказал Прудников «Матч ТВ ».