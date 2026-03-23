14

Прудников о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «Великое событие! Праздник для всей страны!»

Бывший нападающий футбольного «Спартака» Александр Прудников поздравил Александра Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом розыгрышей Кубка Стэнли. 

В воскресенье 40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ), сравняв счет на 55-й минуте и переведя игру в овертайм. 

«Смотрел трансляцию матча. Просто невероятные эмоции по поводу успеха Саши! Супер! Это праздник для всей страны!

Поздравляю Сашу, всю его семью и, прежде всего, его маму Татьяну Николаевну. Великое событие! — сказал Прудников «Матч ТВ».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoНХЛ
logoМатч ТВ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoКолорадо
logoКХЛ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну да, сибирские животноводы прям ликуют, белгородцы празднуют на улицах
Ответ Al561
Ну да, сибирские животноводы прям ликуют, белгородцы празднуют на улицах
Да что там, тамбовская, воронежская области парадом пройдут, ненецкий округ и чукотский впрсядку на улицах.
Ответ Al561
Ну да, сибирские животноводы прям ликуют, белгородцы празднуют на улицах
Это уже вопросы к кхе-кхе
Часть страны и не узнала об этом, интернет не але.
1000 это конечно хорошо, но война вроде идет. странный праздник для всей страны.
Слышу взрывы салютов за окном! Все празднуют! А, стоп... это не салюты.
Он даже не понимает что такое праздник...🤦🤦🤦
он в другом измерении живёт наверное!
Не хватает только, что бы звонили в колокола и было всеобщее народное ликование.
Сделать красный день календаря
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
