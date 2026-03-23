Овечкин о 1000-й шайбе и поражении от «Колорадо»: «Всегда приятно достичь чего-то. «Вашингтон» сражался с одной из лучших команд лиги»
Александр Овечкин о 1000-й шайбе в НХЛ: всегда приятно чего-то достигать.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения от «Колорадо» (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В этой игре 40-летний россиянин забросил 1000-ю шайбу за карьеру с учетом плей-офф. Овечкин сравнял счет и перевел встречу в овертайм.
– Грустно, что мы проиграли. Но мы играли против одной из лучших команда лиги, вы видели, как мы сражались.
– Что чувствуете после 1000-й шайбы?
– Всегда приятно достигать чего-то. К тому же, это был важный гол. Сейчас все оставшиеся матчи сезона для нас – как решающие седьмые игры плей‑офф, – сказал Овечкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Вашингтона» в X
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не сражался, а лёг
Ну справедливости ради Вашингтон играл не хуже, как минимум. Ошибки решили исход матча
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем