  Овечкин о 1000-й шайбе и поражении от «Колорадо»: «Всегда приятно достичь чего-то. «Вашингтон» сражался с одной из лучших команд лиги»
Александр Овечкин о 1000-й шайбе в НХЛ: всегда приятно чего-то достигать.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения от «Колорадо» (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ

В этой игре 40-летний россиянин забросил 1000-ю шайбу за карьеру с учетом плей-офф. Овечкин сравнял счет и перевел встречу в овертайм. 

– Грустно, что мы проиграли. Но мы играли против одной из лучших команда лиги, вы видели, как мы сражались. 

– Что чувствуете после 1000-й шайбы? 

– Всегда приятно достигать чего-то. К тому же, это был важный гол. Сейчас все оставшиеся матчи сезона для нас – как решающие седьмые игры плей‑офф, – сказал Овечкин. 

1000 слов о 1000 голов Овечкина

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Вашингтона» в X
Не сражался, а лёг
Ответ Bansly
Ну справедливости ради Вашингтон играл не хуже, как минимум. Ошибки решили исход матча
«Вашингтон» о 1000-й шайбе Овечкина: «Рекорды этого парня не заканчиваются»
вчера, 20:26Фото
Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей»
вчера, 20:12
12.00 – Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до конца этого сезона
вчера, 19:37
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
3 минуты назад
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
6 минут назад
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
34 минуты назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
59 минут назад
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
сегодня, 11:11
СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года
сегодня, 10:46
Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»
сегодня, 10:36
сегодня, 10:00
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
сегодня, 09:59
ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»
сегодня, 09:17
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
14 минут назад
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
44 минуты назад
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
