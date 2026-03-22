Никишин сделал голевой пас в матче с «Питтсбургом». У защитника «Каролины» 10+18 в 69 играх сезона

Никишин сделал ассист против «Питтсбурга», набрав очки во втором матче подряд.

Защитник «Каролины» Александр Никишин отметился результативной передачей в матче против «Питтсбурга » (3:0 , третий период).

Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 28 (10+18) очков в 69 играх нынешней регулярки НХЛ .

Напомним, Никишин проводит первый сезон в составе «Каролины». Ранее он выступал за СКА.