Никишин сделал голевой пас в матче с «Питтсбургом». У защитника «Каролины» 10+18 в 69 играх сезона
Никишин сделал ассист против «Питтсбурга», набрав очки во втором матче подряд.
Защитник «Каролины» Александр Никишин отметился результативной передачей в матче против «Питтсбурга» (3:0, третий период).
Таким образом, на счету 24-летнего россиянина стало 28 (10+18) очков в 69 играх нынешней регулярки НХЛ.
Напомним, Никишин проводит первый сезон в составе «Каролины». Ранее он выступал за СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
