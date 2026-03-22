«Вашингтон» о 1000-й шайбе Овечкина: «Рекорды этого парня не заканчиваются»

«Вашингтон» о 1000-м голе Овечкина: рекорды не заканчиваются.

Официальный аккаунт «Вашингтона » отреагировал на достижение Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом розыгрыша Кубка Стэнли.

Сегодня 40-летний россиянин отличился в большинстве в домашнем матче против «Колорадо » (2:3 ОТ).

«Рекорды этого парня просто не заканчиваются», – написала пресс-служба «Кэпиталс».

