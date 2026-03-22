«Вашингтон» о 1000-й шайбе Овечкина: «Рекорды этого парня не заканчиваются»
Официальный аккаунт «Вашингтона» отреагировал на достижение Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом розыгрыша Кубка Стэнли.
Сегодня 40-летний россиянин отличился в большинстве в домашнем матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Рекорды этого парня просто не заканчиваются», – написала пресс-служба «Кэпиталс».
Фото: x.com/Capitals
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Вашингтона» в X
15 комментариев
Самый влиятельный человек в столице США и это не трамп и не марк рубио
Я, думаю, что в Штатах мало кто ненавидит Овечкина, как этих двоих.
THE GREAT EIGHT 💪💪💪💪
Отлично, Саня! Пару банок пивка сегодня заслужил!
Представляю, какой траур будет в Вашингтоне, когда Овечкин закончит карьеру в НХЛ и уедет.
Какой тут траур, Вашингтон еще на имени Овечкина будет ближайшие 5 лет бабло рубить на всем чем только можно
На самом деле, Вашингтон перспективно выглядит без Ови. У них топовый вратарь в начале прайма + неплохая молодежь в лице Леонарда + Хаттсона + Протас младший подтянется. Да и костяк вполне плотный. Плюс после Овечкина останется место под потолком пригласить какую-нибудь звезду. В общем, с точки зрения хоккея Вашингтон не пропадет, а по поводу легендарности - там уже все смирились с этим, Александр уже по 12 минут за матч играет короткие смены, плавно подошел к рубежу карьеры.
браво. но меня терзают смутные сомнения. я так и не понял, как сверхопытное колорадо, бросило ови 1 в 1 с вратарем.
Колорадо в эконом режиме доигрывает. Да и Ови уже не тот зубр чтобы рядом с ним игрока оставлять всегда. Да и это ситуативно получилось, до этого его перекрывали
Там Валера Ничушкин дернулся на Хатсона и не успел за Ови....а должен был его офис контролировать ) Перед этим Ови обманул Валеру и Валера повелся, что опасности нет, например )) Хатсон похоже быстро понял как правильно доставлять на Ови (умный парень)....Чикран так наоборот игнорит Ови или поверил в себя как в снайпера и чисто гадит только в большинстве ! А надо то играть как в прошлом году...когда команда играла на Ови, а Ови делал разницу и результат ! В итоге того года : веселая-результативная игра команды, лидер конференции в таблице и уверенный выход в плов....а Ови - 44 гола в 65 играх ! В этом году обновление состава, травма Дюбуа и эксперименты Карбери с составом....итог мы видим ) Не быстрый путь обновления и перестройки....Карлсон и Дауд ушли например.
Искренне надеюсь, что Овечкин преодолеет рубеж в 30 шайб в этом сезоне.
