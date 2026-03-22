  • Ахо – первый игрок в истории «Каролины» с 25+ голами в 8 сезонах. У Фрэнсиса было 7 таких регулярок в «Хартфорд Уэйлерс»
Себастьян Ахо стал первым игроком в истории «Каролины» с 25+ голами в 8 сезонах.

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо отметился голом в матче против «Питтсбурга» (1:0, второй период), забросив 25-ю шайбу в этом регулярном чемпионате НХЛ

Таким образом, 28-летний финский форвард стал первым игроком в истории клуба с 25 и более голами в 8 сезонах. 

Рон Фрэнсис провел 7 сезонов с минимум 25 шайбами за «Хартфорд Уэйлерс». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Ещё в двух сезонах у Ахо по 24 шайбы было
