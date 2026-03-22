Дэйли о 1000-й шайбе Овечкина: «Нам повезло, что он играет в НХЛ. Потрясающее достижение»
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отреагировал на достижение Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.
40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Потрясающее спортивное достижение. Нам повезло, что он играет в НХЛ», – сказал Дэйли
Величайший игрок эпохи, цените момент, всё может скоро закончится
Овечкин Красава! 👍 так держать ещё 16 шайб и Грецкий будет отдыхать. Успеха Ови.
Гретцки уже 30 лет отдыхает. И Сане пора.
