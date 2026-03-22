Дэйли о 1000-й шайбе Овечкина: «Нам повезло, что он играет в НХЛ. Потрясающее достижение»

Дэйли о 1000-м голе Овечкина: нам повезло, что он играет в НХЛ.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отреагировал на достижение Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Потрясающее спортивное достижение. Нам повезло, что он играет в НХЛ», – сказал Дэйли