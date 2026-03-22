Терещенко о 1000-м голе Овечкина: «Космос, непреодолимая высота. До Гретцки 16 шайб? Можно побить рекорд и в этом сезоне»

Терещенко о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: космос.

Трехкратный чемпион мира, бывший форвард «Динамо» Алексей Терещенко оценил 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Сегодня 40-летний нападающий «Вашингтона » отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ). Александр уступает только Уэйну Гретцки , в активе которого 1016 голов в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли.

«Это просто космос, непреодолимая высота в нынешних реалиях. Александр – молодец, можно теперь заканчивать, шучу (смеется).

Сколько ему до Гретцки осталось? 16 шайб? Можно и в этом сезоне попробовать побить рекорд Уэйна, надо всего лишь больше одной шайбы забрасывать в каждом матче», – сказал Терещенко.