  • Терещенко о 1000-м голе Овечкина: «Космос, непреодолимая высота. До Гретцки 16 шайб? Можно побить рекорд и в этом сезоне»
Терещенко о 1000-м голе Овечкина: «Космос, непреодолимая высота. До Гретцки 16 шайб? Можно побить рекорд и в этом сезоне»

Терещенко о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: космос.

Трехкратный чемпион мира, бывший форвард «Динамо» Алексей Терещенко оценил 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф. 

Сегодня 40-летний нападающий «Вашингтона» отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ). Александр уступает только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли. 

«Это просто космос, непреодолимая высота в нынешних реалиях. Александр – молодец, можно теперь заканчивать, шучу (смеется).

Сколько ему до Гретцки осталось? 16 шайб? Можно и в этом сезоне попробовать побить рекорд Уэйна, надо всего лишь больше одной шайбы забрасывать в каждом матче», – сказал Терещенко. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Да сразу в следующей игре. Чего уж там
Ответ Душ Вездесущего
Да сразу в следующей игре. Чего уж там
В первом периоде
Ответ Роман_АИ
В первом периоде
Ещё на раскатке
Этот трехкратный балласт все фантазирует
ВХА и НХЛ однои тоже. Так что там ещё Гретцкому голы и передачи причитаются) А вот КХЛ и НХЛ никак не сложить
