Овечкин набрал 53-е очко в сезоне, забив «Колорадо». 40-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Вашингтона»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
Это 26-я шайба россиянина в этой регулярке, на его счету теперь 53 (26+27) очка в 71 игре.
40-летний Овечкин на данный момент является лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталс». Он на 1 балл опережает 31-летнего Томаса Уилсона (25+27 в 61 матче).
Сегодня в активе Александра: гол в большинстве, 3 броска и 2 хита за 18:45 на льду. Он был признан третьей звездой встречи.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так что может быть он не так плох как всем хочется?
Точнее будет так: даже такой мертвый Овечкин лучше многих молодых живых
С 1000-й шайбой! И ждём следующую.