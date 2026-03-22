Овечкин набрал 53-е очко в сезоне, забив «Колорадо». 40-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Вашингтона»

40-летний Овечкин набрал 53-е очко в этом сезоне НХЛ, забив в ворота «Колорадо».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (2:3 ОТ).

Это 26-я шайба россиянина в этой регулярке, на его счету теперь 53 (26+27) очка в 71 игре.

40-летний Овечкин на данный момент является лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталс». Он на 1 балл опережает 31-летнего Томаса Уилсона (25+27 в 61 матче).

Сегодня в активе Александра: гол в большинстве, 3 броска и 2 хита за 18:45 на льду. Он был признан третьей звездой встречи.