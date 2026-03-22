  Овечкин набрал 53-е очко в сезоне, забив «Колорадо». 40-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Вашингтона»
Овечкин набрал 53-е очко в сезоне, забив «Колорадо». 40-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Вашингтона»

40-летний Овечкин набрал 53-е очко в этом сезоне НХЛ, забив в ворота «Колорадо».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ). 

Это 26-я шайба россиянина в этой регулярке, на его счету теперь 53 (26+27) очка в 71 игре. 

40-летний Овечкин на данный момент является лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталс». Он на 1 балл опережает 31-летнего Томаса Уилсона (25+27 в 61 матче). 

Сегодня в активе Александра: гол в большинстве, 3 броска и 2 хита за 18:45 на льду. Он был признан третьей звездой встречи. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Когда у вас в клубе 40 летний пенсионер лучший бомбардир, это означает, что в клубе все херово
Так он стату лучше имеет чем любой в Кингз, например. (Панарин не в счёт, только пришёл)
Так что может быть он не так плох как всем хочется?
Точнее будет так: даже такой мертвый Овечкин лучше многих молодых живых
Комментарий скрыт
Пусть Овечкина критикуют за этот сезон, но даже в такой ситуации- он лучший в своей команде. Планку, Александр, задрал высоко
А чего его критиковать? Мужик в 40 лет тридцатку закинет, не всякий столько накидает и в 25.
26 шайб кажется мало для Овечкина, но очень прилично для любого другого 40-летнего хоккеиста лиги прошлого и настоящего! Но я надеюсь, что и двадцатый сезон с 30+ шайбами Овечкину покорится до конца регулярки… Удачи ему в этом!
Ягр и Селянне приходят на ум ну и Марк Мессье в 40 провел хороший сезон.. Но больше отдавал .
Давайте будем точнее. Для любого другого 40-летнего хоккеиста прошлого и настоящего (кроме буквально троих) 26 шайб - это не «прилично», а недостижимая планка!
Обошёл Свечникова и Марченко, теперь в списке снайперов среди россиян выше только Дорофеев, Капризов и Кучеров. Неплохо для 40 лет. И Кросби всего на 2 опережает :)
Старый конь борозды не портит.
С 1000-й шайбой! И ждём следующую.
Александр Великий! Мои поздравления.
хочется пожелать Овечкину заставить себя потерпеть еще год - очень сложно держаться хоть в какой-то форме в этом возрасте, но блин игра того стоит - сделай вечный рекорд и потом отдыхай вечность
Сколько бы лет вам не было, а повторения 1000 не увидите скорее всего
Многое говорит о состоянии клуба, увы
Согласен
