Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб

Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Колорадо » (2:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

На 55-й минуте капитан команды сравнял счет, ему ассистировали Дилан Строум и 19-летний Коул Хатсон .

Таким образом, 40-летний россиянин забил 26-й гол в нынешнем сезоне и 923-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки , на счету которого 1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф.