  • Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб
135

Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб

Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Колорадо» (2:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ

На 55-й минуте капитан команды сравнял счет, ему ассистировали Дилан Строум и 19-летний Коул Хатсон

Таким образом, 40-летний россиянин забил 26-й гол в нынешнем сезоне и 923-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Поздравляю, друзья! У Ови 1000 шайб в регулярке и КС! Маккензи может гордиться! Маккензи Блэквуд 43-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 7 и более шайб в РС( в его воротах побывали: 680, 700, 713, 721, 725, 783 и 923-я шайбы Ови) в 14 играх при 55 бросках в створ!
Ответ Дух Хлебонасущенского
Поздравляю, друзья! У Ови 1000 шайб в регулярке и КС! Маккензи может гордиться! Маккензи Блэквуд 43-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 7 и более шайб в РС( в его воротах побывали: 680, 700, 713, 721, 725, 783 и 923-я шайбы Ови) в 14 играх при 55 бросках в створ!
Поздравляю! Неожиданно короткое сообщение))
Ответ Дух Хлебонасущенского
Поздравляю, друзья! У Ови 1000 шайб в регулярке и КС! Маккензи может гордиться! Маккензи Блэквуд 43-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 7 и более шайб в РС( в его воротах побывали: 680, 700, 713, 721, 725, 783 и 923-я шайбы Ови) в 14 играх при 55 бросках в створ!
Раньше заходил каждое утро в телефон чтобы увидеть гол Овечкина, сейчас чтобы увидеть очередные очки от Кучерова
- 923-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-653(15-й), Стэмкос-615(19-й), Малкин-529(37-й),Таварес-519(41-й),Кэйн-504(47-й), Перри-461(62-й)
- 923-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -653(5-й), Малкин-529(17-й),
-1000-я в РС и КС 923+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-16 шайб ) действующие: Кросби -724(14-й), Стэмкос-663(21-й),Малкин-596(33-й)
-1562 игра в регулярке(16-й, 15-й Н. Лидстрем-1564, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1506(25-й),
-703-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-528(16-й)
-853-я в РС, заброшенная вратарям (1-й, 2-й Гретцки-838, 3-й Г. Хоу- 789, 4-й Ягр-744, 5-й Бр. Халл-730) действующие: Кросби-614(16-й), Стэмкос-585
-154-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132), действующие: Кросби-108
-451-я домашняя в РС(2-й, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -350(15-й )
-349-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й), Стэмкос-208(20-й)
-331-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, 3-й Бр. Халл-265) действующие: Стэмкос-238(7-й), Кросби-194(23-й), Малкин-186(27-й),
-448-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-271, Малкин-234, Стэмкос-216. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет.
-217-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-136, Малкин-105,
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 923-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-653(15-й), Стэмкос-615(19-й), Малкин-529(37-й),Таварес-519(41-й),Кэйн-504(47-й), Перри-461(62-й) - 923-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -653(5-й), Малкин-529(17-й), -1000-я в РС и КС 923+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-16 шайб ) действующие: Кросби -724(14-й), Стэмкос-663(21-й),Малкин-596(33-й) -1562 игра в регулярке(16-й, 15-й Н. Лидстрем-1564, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1506(25-й), -703-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-528(16-й) -853-я в РС, заброшенная вратарям (1-й, 2-й Гретцки-838, 3-й Г. Хоу- 789, 4-й Ягр-744, 5-й Бр. Халл-730) действующие: Кросби-614(16-й), Стэмкос-585 -154-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132), действующие: Кросби-108 -451-я домашняя в РС(2-й, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -350(15-й ) -349-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й), Стэмкос-208(20-й) -331-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, 3-й Бр. Халл-265) действующие: Стэмкос-238(7-й), Кросби-194(23-й), Малкин-186(27-й), -448-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-271, Малкин-234, Стэмкос-216. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -217-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-136, Малкин-105,
Ещё и в день старта ракеты «Союз-2.1а» с Байконура :)
Ответ Александр Чижов_1117031130
Аршавин уехал и поперло
он щас в студии у Черданцева про гол узнал
-26-я в возрасте 40 лет(4-й, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) действующие: Перри-13, Бернс- 10
-26-я после 40 лет(14-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-13, Бернс- 11
-163-я в марте в РС (1-й , 2-й Гретцки-144, 3-й Г.Хоу-141) действующие: Кросби -114(17-й), Стэмкос-109(19-й). У Александра рекорды в апреле-78 и в октябре-126;
-14-я шайба в РС на 55 минуте игры
-101-я шайба в воскресенье (33-й,…14-й Гретцки-128, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,) действующие лидеры - Кэйн-91
-7068-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4436(18-й),
-7743-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4978(16-й)
-3858-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3804(5-й)
-4530-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4030(6-й)
-1676-е очко в РС, 923+753 (10-й,9-й Лемье-1723, 8-й Кросби -1786, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1398(23-й)
-1676-е очко в РС, за одну команду (5-й, 4-й Лемье -1723, 3-й Кросби-1748, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1398 (10-й),Коннор Макдэвид -1198(22-й), Нэтан Маккиннон-1129(25-й)... Кучеров-1112(26-й),
-1823-е очко в КС и РС-1676 и КС-147, 1000 ш+823 п, (10-й, 9-й Сакик-1829, 5-й Кросби-1948, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1578(22-й)
-1823-е очко в КС и РС за одну команду-1676 и КС-147(7-й, 6-й Сакик-1829, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1948,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1578(10-й)
-13-я шайба и 24-е очко в 29 игре с Колорадо в РС, 120-й бросок в створ .
- Маккензи Блэквуд 43-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 7 и более шайб ( в его воротах побывали: 680, 700, 713, 721, 725, 783 и 923-я шайбы Ови) в 14 играх при 55 бросках в створ
-37-й праймари Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898, 899, 905, 906, 918, 921 и 923-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-107, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48
Ответ Дух Хлебонасущенского
-26-я в возрасте 40 лет(4-й, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) действующие: Перри-13, Бернс- 10 -26-я после 40 лет(14-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-13, Бернс- 11 -163-я в марте в РС (1-й , 2-й Гретцки-144, 3-й Г.Хоу-141) действующие: Кросби -114(17-й), Стэмкос-109(19-й). У Александра рекорды в апреле-78 и в октябре-126; -14-я шайба в РС на 55 минуте игры -101-я шайба в воскресенье (33-й,…14-й Гретцки-128, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,) действующие лидеры - Кэйн-91 -7068-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4436(18-й), -7743-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4978(16-й) -3858-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3804(5-й) -4530-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4030(6-й) -1676-е очко в РС, 923+753 (10-й,9-й Лемье-1723, 8-й Кросби -1786, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1398(23-й) -1676-е очко в РС, за одну команду (5-й, 4-й Лемье -1723, 3-й Кросби-1748, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1398 (10-й),Коннор Макдэвид -1198(22-й), Нэтан Маккиннон-1129(25-й)... Кучеров-1112(26-й), -1823-е очко в КС и РС-1676 и КС-147, 1000 ш+823 п, (10-й, 9-й Сакик-1829, 5-й Кросби-1948, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1578(22-й) -1823-е очко в КС и РС за одну команду-1676 и КС-147(7-й, 6-й Сакик-1829, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1948,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1578(10-й) -13-я шайба и 24-е очко в 29 игре с Колорадо в РС, 120-й бросок в створ . - Маккензи Блэквуд 43-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 7 и более шайб ( в его воротах побывали: 680, 700, 713, 721, 725, 783 и 923-я шайбы Ови) в 14 играх при 55 бросках в створ -37-й праймари Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898, 899, 905, 906, 918, 921 и 923-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-107, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48
Осталось 17 до рекорда Овечкина, Дух)
Ответ Дух Хлебонасущенского
-26-я в возрасте 40 лет(4-й, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) действующие: Перри-13, Бернс- 10 -26-я после 40 лет(14-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-13, Бернс- 11 -163-я в марте в РС (1-й , 2-й Гретцки-144, 3-й Г.Хоу-141) действующие: Кросби -114(17-й), Стэмкос-109(19-й). У Александра рекорды в апреле-78 и в октябре-126; -14-я шайба в РС на 55 минуте игры -101-я шайба в воскресенье (33-й,…14-й Гретцки-128, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,) действующие лидеры - Кэйн-91 -7068-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4436(18-й), -7743-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4978(16-й) -3858-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3804(5-й) -4530-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4030(6-й) -1676-е очко в РС, 923+753 (10-й,9-й Лемье-1723, 8-й Кросби -1786, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1398(23-й) -1676-е очко в РС, за одну команду (5-й, 4-й Лемье -1723, 3-й Кросби-1748, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1398 (10-й),Коннор Макдэвид -1198(22-й), Нэтан Маккиннон-1129(25-й)... Кучеров-1112(26-й), -1823-е очко в КС и РС-1676 и КС-147, 1000 ш+823 п, (10-й, 9-й Сакик-1829, 5-й Кросби-1948, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1578(22-й) -1823-е очко в КС и РС за одну команду-1676 и КС-147(7-й, 6-й Сакик-1829, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1948,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1578(10-й) -13-я шайба и 24-е очко в 29 игре с Колорадо в РС, 120-й бросок в створ . - Маккензи Блэквуд 43-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 7 и более шайб ( в его воротах побывали: 680, 700, 713, 721, 725, 783 и 923-я шайбы Ови) в 14 играх при 55 бросках в створ -37-й праймари Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898, 899, 905, 906, 918, 921 и 923-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-107, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48
Дух, откуда Хара взялся в топе по статистике хитов на сайте НХЛ, его там нету? 🤔
Гретцки открыл " Клуб 1000 " 7 марта 1998 года в матче против "Нью Джерси" , в воротах стоял Мартин Бродо , "Рейнджерс" проиграли 3:6.
Уэйну было в тот день 37 лет 40 дней.
Сегодня 22 марта 2026 года Овечкин вступил в "Клуб 1000" вторым в истории НХЛ, в матче против "Колорадо" , в воротах стоял Маккензи Блэквуд , "Вашингтон" проиграл 2:3.
Александру 40 лет 187 дней.
Легенда! Всего 16 шайб до Грецки и 17 до вечного рекорда всех времен
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Легенда! Всего 16 шайб до Грецки и 17 до вечного рекорда всех времен
Вечный рекорд был поставлен еще в прошлом сезоне!
Ответ Магия Кучерова
Вечный рекорд был поставлен еще в прошлом сезоне!
Вечный рекорд в этом году постоянно обновляется
Да есть же! Символично, что из офиса положил – нечастый гол в этом сезоне)
Ответ Максим Федер
Да есть же! Символично, что из офиса положил – нечастый гол в этом сезоне)
Вы не отказались играть плей-офф?
Ответ AMG74
Вы не отказались играть плей-офф?
Пока нет. Шансы, понятно, минимальные, но весла команда ещё не бросила: даже наоборот – оживились в последнее время
У Валеры Ничушкина было самое лучшее место для того чтобы наблюдать историю, к тому же с его участием!!!
Кстати, щелчок получился, как в старые добрые времена. Там без вариантов.
Ответ <CRISTIANO>
Кстати, щелчок получился, как в старые добрые времена. Там без вариантов.
Да если бы в большинстве не Чикран выходил, уже бы давно тридцатку Ови пробил. Для меня вообще загадка, почему он ему не пасует
Материалы по теме
Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»
вчера, 11:29
Овечкин о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Потом скажут, что нужно побить с учетом товарищеских матчей. Здесь не говорят об этом – считаются именно 82 игры»
20 марта, 11:44
Овечкин не побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф в этом сезоне, уверены букмекеры. Их разделяет 17 шайб
19 марта, 12:13
«Вашингтон» о 1000-й шайбе Овечкина: «Рекорды этого парня не заканчиваются»
11 минут назадФото
Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей»
25 минут назад
Терещенко о 1000-м голе Овечкина: «Космос, непреодолимая высота. До Гретцки 16 шайб? Можно побить рекорд и в этом сезоне»
56 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Колорадо», «Питтсбург» играет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 19:30Live
Овечкин набрал 53-е очко в сезоне, забив «Колорадо». 40-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Вашингтона»
сегодня, 19:28
«Величайший хоккеист XXI века». «Динамо» поздравило Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 19:16
Бардаков сделал ассист в игре с «Вашингтоном», прервав 18-матчевую серию без очков. У форварда «Колорадо» 1+9 в 55 встречах
сегодня, 18:46
Кучеров о шансах на «Арт Росс»: «Не слишком об этом задумываюсь. Наша цель – Кубок Стэнли, именно на этом мы сейчас сосредоточены»
сегодня, 17:47
Ларионов о серии с ЦСКА: «СКА продолжит демонстрировать хоккей, который называют веселым. Крышкой консерватизма молодежь накрывать не станем, наоборот – поддержим»
сегодня, 17:18
Пашков о шансах «Салавата» в плей-офф: «В фактор Кузнецова не верю. От лидера ждешь стабильности, у Евгения этого нет. Один-два отличных матча – и пауза, то болезнь, то травма»
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ахо – первый игрок в истории «Каролины» с 25+ голами в 8 сезонах. У Фрэнсиса было 7 таких регулярок в «Хартфорд Уэйлерс»
34 минуты назад
Дэйли о 1000-й шайбе Овечкина: «Нам повезло, что он играет в НХЛ. Потрясающее достижение»
46 минут назад
Сафронов о серии СКА против ЦСКА: «Важно, чтобы Голдобин, Грималди проявили лидерские качества. Сложно назвать фаворита, будет упорная битва»
сегодня, 18:31
Сушинский о шансах «Салавата» в плей-офф: «В клубе сразу два Кузнецовых, не будем забывать. В Евгения верят, дают играть в привычный хоккей, получается глоток свежего воздуха»
сегодня, 18:15
Гендиректор «Авангарда» об итогах регулярки: «Все было четко, аншлаги обеспечены. Застраивали Омск хоккейными коробками. Приятно потряхивает перед плей-офф»
сегодня, 17:59
Минниханов наградил медалью Гатиятулина в день его 50-летия. Билялетдинов посетил встречу «Ак Барса» с Раисом Республики Татарстан
сегодня, 17:30
Блэкер перед серией с «Салаватом»: «Автомобилист» может достигать полуфинала каждый год, как в 2024-м. В плей-офф всегда все с нуля»
сегодня, 16:13
Корешков о серии с «Ак Барсом»: «Плотно разбираем соперника, на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу»
сегодня, 15:59
Главный арбитр КХЛ о семинаре перед плей-офф: «Попросили судей быть дружелюбными с игроками и тренерами. Акцент делали на сдерживающих фолах, разобрали моменты по просмотру видео»
сегодня, 15:46
Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
сегодня, 14:49
Рекомендуем