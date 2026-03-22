Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб
Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Колорадо» (2:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 55-й минуте капитан команды сравнял счет, ему ассистировали Дилан Строум и 19-летний Коул Хатсон.
Таким образом, 40-летний россиянин забил 26-й гол в нынешнем сезоне и 923-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
- 923-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -653(5-й), Малкин-529(17-й),
-1000-я в РС и КС 923+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-16 шайб ) действующие: Кросби -724(14-й), Стэмкос-663(21-й),Малкин-596(33-й)
-1562 игра в регулярке(16-й, 15-й Н. Лидстрем-1564, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1506(25-й),
-703-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-528(16-й)
-853-я в РС, заброшенная вратарям (1-й, 2-й Гретцки-838, 3-й Г. Хоу- 789, 4-й Ягр-744, 5-й Бр. Халл-730) действующие: Кросби-614(16-й), Стэмкос-585
-154-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132), действующие: Кросби-108
-451-я домашняя в РС(2-й, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -350(15-й )
-349-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й), Стэмкос-208(20-й)
-331-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, 3-й Бр. Халл-265) действующие: Стэмкос-238(7-й), Кросби-194(23-й), Малкин-186(27-й),
-448-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-271, Малкин-234, Стэмкос-216. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет.
-217-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-136, Малкин-105,
-26-я после 40 лет(14-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-13, Бернс- 11
-163-я в марте в РС (1-й , 2-й Гретцки-144, 3-й Г.Хоу-141) действующие: Кросби -114(17-й), Стэмкос-109(19-й). У Александра рекорды в апреле-78 и в октябре-126;
-14-я шайба в РС на 55 минуте игры
-101-я шайба в воскресенье (33-й,…14-й Гретцки-128, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,) действующие лидеры - Кэйн-91
-7068-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4436(18-й),
-7743-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4978(16-й)
-3858-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3804(5-й)
-4530-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4030(6-й)
-1676-е очко в РС, 923+753 (10-й,9-й Лемье-1723, 8-й Кросби -1786, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1398(23-й)
-1676-е очко в РС, за одну команду (5-й, 4-й Лемье -1723, 3-й Кросби-1748, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1398 (10-й),Коннор Макдэвид -1198(22-й), Нэтан Маккиннон-1129(25-й)... Кучеров-1112(26-й),
-1823-е очко в КС и РС-1676 и КС-147, 1000 ш+823 п, (10-й, 9-й Сакик-1829, 5-й Кросби-1948, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1578(22-й)
-1823-е очко в КС и РС за одну команду-1676 и КС-147(7-й, 6-й Сакик-1829, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1948,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1578(10-й)
-13-я шайба и 24-е очко в 29 игре с Колорадо в РС, 120-й бросок в створ .
- Маккензи Блэквуд 43-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 7 и более шайб ( в его воротах побывали: 680, 700, 713, 721, 725, 783 и 923-я шайбы Ови) в 14 играх при 55 бросках в створ
-37-й праймари Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898, 899, 905, 906, 918, 921 и 923-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-107, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48
Уэйну было в тот день 37 лет 40 дней.
Сегодня 22 марта 2026 года Овечкин вступил в "Клуб 1000" вторым в истории НХЛ, в матче против "Колорадо" , в воротах стоял Маккензи Блэквуд , "Вашингтон" проиграл 2:3.
Александру 40 лет 187 дней.