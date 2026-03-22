Бардаков сделал ассист в игре с «Вашингтоном», прервав 18-матчевую серию без очков. У форварда «Колорадо» 1+9 в 55 встречах

Бардаков прервал серию из 18 матчей подряд без набранных очков в НХЛ.

Нападающий «Колорадо » Захар Бардаков отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (2:1 , третий период).

Теперь на счету 25-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 55 играх текущего сезона.

До этой встречи Бардаков не набирал очки на протяжении 18 матчей подряд – с 24 января, когда Захар отметился ассистом против «Филадельфии» (3:7).