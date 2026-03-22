Бардаков сделал ассист в игре с «Вашингтоном», прервав 18-матчевую серию без очков. У форварда «Колорадо» 1+9 в 55 встречах
Бардаков прервал серию из 18 матчей подряд без набранных очков в НХЛ.
Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1, третий период).
Теперь на счету 25-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 55 играх текущего сезона.
До этой встречи Бардаков не набирал очки на протяжении 18 матчей подряд – с 24 января, когда Захар отметился ассистом против «Филадельфии» (3:7).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
Вот он уровень обороны Вашингтона, даже такой скромный игрок свой балл получил
ну за 6 минут айстайма в среднем по сезону, там не особо наварить можно больше 10 очков, норм результат
Коля Руа хорошо вонзил
Просто Бардак
