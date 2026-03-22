Сафронов о серии СКА против ЦСКА: «Важно, чтобы Голдобин, Грималди проявили лидерские качества. Сложно назвать фаворита, будет упорная битва»

Сафронов о серии СКА с ЦСКА: будет упорная битва, фаворита назвать сложно.

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о шансах петербургского клуба в серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА .

Команды проведут первую игру серии 23 марта в Москве.

– Я не люблю называть фаворитов. Обе команды сильные, закончили регулярку рядышком. Упорные матчи были на групповом этапе. Начало сезона и у одной, и у другой команды складывалось не очень. У всех новый тренерские штаб. Они играют в разный хоккей: СКА пропагандирует атакующий и комбинационный хоккей, ЦСКА играет более системно, от обороны, как играл «Локомотив» в предыдущие годы.

Сложно назвать фаворита. Как мне кажется, команды достаточно равные. Будет упорная битва.

– Как должны сыграть петербургские армейцы, чтобы пройти в следующий раунд?

– Хорошо бы, чтобы те игроки, которые нашли свою игру во второй части сезона, проявили свои лидерские качества. Я говорю о Николае Голдобине , также Рокко Грималди разыгрался. Важно, чтобы они показывали свою результативность.

Но не знаю, на кого тренерский штаб делает ставку в роли первого голкипера. Потому что по ходу сезона разные ребята играли. Очень важно, чтобы тот, кому доверят ворота, сыграл надежно. Конечно, нужны и надежная игра в обороне, и результативность, которой не хватало в первой части сезона. Но потом ребята разыгрались. ЦСКА не так много забивает, но у них мощная и опытная оборона. Конечно, СКА нужно будет постараться забить на одну шайбу больше.

– Если СКА вылетит в первом раунде, можно ли сказать, что сезон вышел провальным и Романа Ротенберга зря убрали?

– Давайте посмотрим, как закончится первый раунд. Все-таки критиковать очень легко, надо искать положительные моменты. Понятно, что многое изменилось в этом году. Как мне кажется, игра СКА была достаточно интересная, особенно вторая часть сезона. По результатам всего сезона можно будет сделать какие-то выводы, – сказал Сафронов.