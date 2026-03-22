Сушинский о шансах «Салавата» в плей-офф: «В клубе сразу два Кузнецовых, не будем забывать. В Евгения верят, дают играть в привычный хоккей, получается глоток свежего воздуха»

Сушинский порассуждал о шансах «Салавата» в плей-офф в серии с «Автомобилистом».

Чемпион мира и бывший нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский порассуждал о шансах «Салавата» в плей-офф.

Уфимский клуб в первом раунде будет противостоять «Автомобилисту ». Серия стартует 23 марта в Екатеринбурге.

– Начну с уфимцев, которые играют здорово и весело, несмотря на все свалившиеся на них проблемы. Они могут что-то сделать, когда все получается, а вот когда не идет, то разваливаются. Но не будем забывать, что у «Салавата Юлаева » есть сразу два Кузнецовых (смеется). Евгений, правда, после травмы, пожелаем ему здоровья и восстановления.

– При Викторе Козлове он раскрылся по-новому?

– Он играет в свою силу. Когда в человека верят, дают играть в привычный для него хоккей и делать то, что он умеет, то сразу получается сделать глоток свежего воздуха. Плюс легионеры у «Салавата» неплохие.

– А что думаете о шансах «Автомобилиста»?

– Неплохая команда. Жалко, что пропал Рид Буше , но состав у Екатеринбурга все равно сильный. Скорее всего, «Автомобилист» пройдет Уфу, но будет очень тяжело. Особенно в Башкирии. Там великолепная поддержка на арене. Много раз на ней играл, и по уровню поддержки уфимцы точно в числе лидеров КХЛ. «Салават Юлаев» будут гнать вперед, команда получит дополнительную энергию, – сказал Сушинский.