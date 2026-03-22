  • Гендиректор «Авангарда» об итогах регулярки: «Все было четко, аншлаги обеспечены. Застраивали Омск хоккейными коробками. Приятно потряхивает перед плей-офф»
Гендиректор «Авангарда» об итогах регулярки: «Все было четко, аншлаги обеспечены. Застраивали Омск хоккейными коробками. Приятно потряхивает перед плей-офф»

Гендиректор «Авангарда» о регулярке: все четко, аншлаги были обеспечены.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал итоги регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ для омской команды. 

В первом раунде Кубка Гагарина команда Ги Буше сыграет с «Нефтехимиком. Серия начнется 24 марта в Омске. 

– Оцените промежуточные итоги после первой части сезона?

– Я считаю, что мы прошли все достойно. Как организация, мы сработали на должном нам уровне. Все было четко, вовремя. Все, что требовалось от нас, мы сделали. Аншлаги обеспечены, параллельно застраивали Омск хоккейными коробками, подводили к открытию СКК им. Блинова. Это был очень напряженный год, но это то напряжение, от которого, когда что-то получается, ты кайфуешь и получаешь большое удовольствие.

Приятно потряхивает перед плей-офф, последний матч даже смотреть было тяжело. Скоро все будет по-другому, все будет решаться в каждом поединке. Все реально ждали этого периода. Здорово, что он наступает. Я думаю, что мы к нему готовы. Наша команда готова.

Что касается глубины состава, то Ги еще в прошлом сезоне доказал, ему комфортно работать с ограниченным количеством. Он вообще никогда не стремится к тому, чтобы были ждущие своего шанса. Мы тоже иногда сами удивлялись, бывают травмы, болезни. Он считает, что ничего страшного, что банда станет еще компактнее, они будут биться друг за друга. Он вообще не про количество, – сказал Герман Чистяков.

