Кучеров о шансах на «Арт Росс»: «Не слишком об этом задумываюсь. Наша цель – Кубок Стэнли, именно на этом мы сейчас сосредоточены»

Кучеров о шансах на «Арт Росс»: не думаю об этом, наша цель – Кубок Стэнли.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров после победы над «Эдмонтоном » (5:2) высказался о шансах на «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка и возглавил гонку бомбардиров лиги, опередив капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида (118 баллов в 64 играх против 116 в 71).

«Я не слишком об этом задумываюсь. Наша цель – Кубок Стэнли , и я считаю, именно на этом мы сейчас и сосредоточены», – сказал Кучеров.

Также Кучеров отметил , что готов выходить в меньшинстве, если потребуется, после того, как забросил шайбу в этой ситуации.