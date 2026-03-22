  • Кучеров о шансах на «Арт Росс»: «Не слишком об этом задумываюсь. Наша цель – Кубок Стэнли, именно на этом мы сейчас сосредоточены»
Кучеров о шансах на «Арт Росс»: «Не слишком об этом задумываюсь. Наша цель – Кубок Стэнли, именно на этом мы сейчас сосредоточены»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров после победы над «Эдмонтоном» (5:2) высказался о шансах на «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. 

32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка и возглавил гонку бомбардиров лиги, опередив капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида (118 баллов в 64 играх против 116 в 71). 

«Я не слишком об этом задумываюсь. Наша цель – Кубок Стэнли, и я считаю, именно на этом мы сейчас и сосредоточены», – сказал Кучеров.

Также Кучеров отметил, что готов выходить в меньшинстве, если потребуется, после того, как забросил шайбу в этой ситуации. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Диандры Лу
Одно другому не мешает. Очередной Арт тоже пригодится. Но с такой игрой Никите должны наконец Харт вручить. Иначе это будет уже издевательством.
У него есть харт
Раз его кинули, кинут и ещё раз! Одним словом пиндосы...
Политкорректно. Но, думаю, что за своей статистикой Никита тоже следит, что совершенно не зазорно при таких показателях.
Лукавит конечно..😜✌️😜
Вашингтон очень кстати засушил Маккиннона
Кто помнит вторых в гонке за Арт?
Обычно любители хоккейной статистики хорошо помнят
Никто. Как и финалистов КС. Как и обладателей КС(игроков) кроме звездных
Болельщики гадают кто возьмет Арт Росса, спорят, сравнивая этих трех, ведут подсчет кто сколько матчей сыграл, кому сколько осталось, какой средний бал набирает тот или иной хоккеист. А парни даже не думают об этом. Уверен, любой из них отдаст этот Арт взамен на Кубок. Арт это следствие твоей успешной игры, а цель всё таки Кубок Стэнли.
Парни говорят, что не думают об этом. Но очевидно, что лукавят - конечно думают, иначе не шли бы втроем вровень на финише сезона с нереальными показателями по очкам
Врут, шельмы. Особенно Кучеров с Маккинноном
При большом желании и здоровье сможет добраться и потеснить Дионна с 6-го (его обойдет скоро Кросби) места по итогам карьеры, хотя оба Мака его скорее всего обойдут, у них есть преимущество в возрасте. Но даже так, это будет абсолютное величие
Абсолютное величие-Гретцки и Овечкин по голам
