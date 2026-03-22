2

Минниханов наградил медалью Гатиятулина в день его 50-летия. Билялетдинов посетил встречу «Ак Барса» с Раисом Республики Татарстан

В субботу состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с игроками и тренерским штабом «Ак Барса».

Во время время мероприятия главный тренер «Ак Барса» был награжден медалью в честь своего 50-летнего юбилея. Награду тренер получил из рук Минниханова. 

В ней также участвовали президент клуба Наиль Маганов и бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Казанский клуб сыграет против «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина. Серия стартует 23 марта в Казани. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
А что есть медаль в честь 50 летия?
Не рано начали медальки вешать?
Материалы по теме
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
вчера, 10:30
Воробьев о Миллере из «Ак Барса»: «Полунападающий, полузащитник. У него на 100 бросков больше, чем у форвардов в команде. Это тенденция современного хоккея»
21 марта, 21:42
Глава Татарстана Минниханов: «Ак Барс» – наша гордость, символ спортивных достижений. Будем молиться за вас Всевышнему и сильно поддерживать в плей-офф»
21 марта, 14:25
Рекомендуем
Главные новости
СКА расторг контракт с Лайпсиком по семейным обстоятельствам, сообщил «Матч ТВ»: «Никто игрока не выкидывал из команды. Он уже не мог играть, мыслями был с семьей»
7 минут назад
Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
17 минут назад
Денежкин ударил Пименову в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
28 минут назадВидео
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
42 минуты назад
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
сегодня, 14:15
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
сегодня, 14:01Live
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
сегодня, 13:56
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
сегодня, 13:43
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
57 минут назад
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Рекомендуем