Минниханов наградил медалью Гатиятулина в день его 50-летия. Билялетдинов посетил встречу «Ак Барса» с Раисом Республики Татарстан

Минниханов наградил Гатиятулина медалью в день его 50-летия.

В субботу состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с игроками и тренерским штабом «Ак Барса ».

Во время время мероприятия главный тренер «Ак Барса» был награжден медалью в честь своего 50-летнего юбилея. Награду тренер получил из рук Минниханова.

В ней также участвовали президент клуба Наиль Маганов и бывший главный тренер «Ак Барса » Зинэтула Билялетдинов .

Казанский клуб сыграет против «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина. Серия стартует 23 марта в Казани.