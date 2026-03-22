Минниханов наградил медалью Гатиятулина в день его 50-летия. Билялетдинов посетил встречу «Ак Барса» с Раисом Республики Татарстан
В субботу состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с игроками и тренерским штабом «Ак Барса».
Во время время мероприятия главный тренер «Ак Барса» был награжден медалью в честь своего 50-летнего юбилея. Награду тренер получил из рук Минниханова.
В ней также участвовали президент клуба Наиль Маганов и бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Казанский клуб сыграет против «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина. Серия стартует 23 марта в Казани.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А что есть медаль в честь 50 летия?
Не рано начали медальки вешать?
